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РИА Новости
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новости01:00
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Разорвавшая связи с Москвой Украина не может обойтись без двигателей из РФ

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Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

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Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

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США объяснили причину полета военных самолетов над Украиной

Уточняется, что три бомбардировщика B-52 Stratofortress ВВС США с 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот продемонстрировали обучение по взаимодействию с истребителями Украины в воздушном пространстве государства, передает "Украина.ру".
ПолитРоссия13:23
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Глава ДНР приказал уничтожить объекты ВСУ у линии разграничения

Украинские власти должны были предоставить руководству самопровозглашенной Донецкой народной республики документы, подтверждающие ликвидацию новых траншей и других инженерных объектов ВСУ около линии разграничения в Донбассе, но не сделали этого – заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru05:23
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В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Газизов счел отмену матча второй команды «Спартака» несчастным случаем

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что у футболистов и болельщиков клуба не возникло никаких проблем из-за отмены матча второй команды против брянского «Динамо» в первенстве ФНЛ (втором дивизионе чемпионата России) из-за коронавируса.
РБК спорт08:23
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Bloomberg узнало о решении Меркель сохранить «Северный поток — 2»

Одна из причин, почему Берлин «решительно настроен сохранить проект», — это открытая враждебность США к «Северному потоку — 2». Кроме того, в случае отказа от поддержки строительства газопровода немецким властям придется выплатить компенсации компаниям, которые участвуют в проекте.
BFM.ru11:48
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Борис Джонсон назвал действия экоактивистов нарушающими свободу прессы

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал действия активистов движения "Восстание против вымирания", заблокировавших доступ к ряду типографий, где печатаются крупнейшие британские газеты, сообщает агентство ТАСС.
РЕН ТВ11:46
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Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфорос03:08
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