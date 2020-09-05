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РИА Новости
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

Согласно украинской статистике и реляциям чиновников, импортозамещение российских товаров на украинском рынке идет сверхбыстро. Но по итогам восьми месяцев текущего года Россия даже при этом официально остается вторым по величине торговым партнером Украины.
РИА Новости01:00
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iReactor

Украина продолжает закупать товары РФ через сторонних поставщиков

iReactor14:03
РИА Новости

Российские товары «гибридно» оккупируют Украину

РИА Новости01:00
News.ru

Предприятие украинской «оборонки» попалось на закупке двигателей из РФ

News.ru12:51
Политическая Экспертиза

Украинский авиаконцерн «Антонов» купил российские двигатели через ОАЭ

Политическая Экспертиза09:53
ПолитРоссия

Разорвавшая связи с Москвой Украина не может обойтись без двигателей из РФ

ПолитРоссия08:09
Экономика сегодня

Украина закупает российские товары через третьи страны

Экономика сегодня13:29

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новостивчера в 10:47
4

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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В Петербурге создали аппарат для экспресс-диагностики сердца и сосудов

Ученые из Санкт-Петербургского университета ЛЭТИ создали аппаратно-программный комплекс "Кардиоскрин", помогающий пациенту провести диагностику сердечно-сосудистой системы самостоятельно.
Уфимские Заметки14:00
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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Киев инициирует заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Украина предложила провести внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе в режиме видеоконференции в воскресенье из-за озвученного со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) намерения разрушить инженерные сооружения украинской стороны у линии разграничения в районе населенного пункта Шумы.
Известия13:59
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