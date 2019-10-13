Общество

REGNUMREGNUMРоссийские туристы назвали самые скучные города Европы

Самый скучный отпуск туристы из России проводили в Братиславе (Словакия), Карловых Варах (Чехия) и Хельсинки (Финляндия). Об этом следует из опроса сервиса Aviasales, проведенного в социальных сетях. Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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Российские туристы назвали самые скучные города Европы

URA.Ru05:06

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

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Туристы назвали самые скучные города Европы

РИА Новости03:18

Названы самые унылые города в Европе

Газета.Ru04:08

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Комсомольская правда03:46

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Взгляд.ру03:34

Российские туристы назвали самые скучные европейские города

Известия04:24
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МТС зафиксировала падение продаж смартфонов в России Результаты рынка смартфонов в июле — сентябре 2019 года подтвердили негативные ожидания бизнеса, следует из данных МТС.
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Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что повышение его оклада необходимо для решения вопроса с повышением зарплат работникам бюджетных организаций.
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В полиции опровергли нападение на сотрудника ГИБДД в Зеленограде

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Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
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