Общество
REGNUMРоссийские туристы назвали самые скучные города Европы
Самый скучный отпуск туристы из России проводили в Братиславе (Словакия), Карловых Варах (Чехия) и Хельсинки (Финляндия). Об этом следует из опроса сервиса Aviasales, проведенного в социальных сетях. Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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