Общество
REGNUMРоссийские туристы назвали самые скучные города Европы
Самый скучный отпуск туристы из России проводили в Братиславе (Словакия), Карловых Варах (Чехия) и Хельсинки (Финляндия). Об этом следует из опроса сервиса Aviasales, проведенного в социальных сетях. Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
Читать в источнике
Оценить45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 17:59, Вашингтон
Киберспорт
Датамайнер смог запустить меню Warcraft 3: Reforged
Cyber.sports.ru вчера в 08:22
Происшествия
В Audi пропавшей Ксении Каторгиной обнаружили кровь
Екатеринбург Онлайн 13:43
Политика
Посол России исключил отмену салюта в Москве в честь освобождения Риги
Российский посол в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что Россия не изменит планов о проведении салюта в Москве в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков, несмотря на критику латышского МИД.
RT на русском 09:09
Политика
В ожидании завтрашнего майдана СовБез Украины провёл важное совещание
Как уже сообщала «Русская Весна», в преддверии завтрашних протестов Зеленский выступил со срочным обращением к нации.
Rusvesna.su 16:50
Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли живой и вернули маме, сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.
РИА Новости 13:02
Музыка
«Ленинград» простился с Петербургом: Сергей Шнуров уходит на плато
Группировка «Ленинград» вечером 12 октября дала заключительный концерт прощального тура на «Газпром Арене».
Фонтанка.Ру вчера в 18:21
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 11:30
Экономика
Банкам запретят брать комиссию за межрегиональные переводы физлиц
Еще зимой «Коммерсантъ» писал, что правительство, ФАС и ЦБ хотят запретить комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка.
BFM.ru 10 октября в 12:58
Армия и оружие
Карту тюрем с боевиками в Сирии опубликовало Минобороны РФ
Министерство обороны России опубликовало карту, на которой обозначено расположение сирийских тюрем, где содержатся боевики ИГ*.
Газета.Ru 17:19
Финансы
Кто устроил «черный вторник» в России
11 октября 1994 года в России произошел "черный вторник".
Газета.Ru 11 октября в 01:35
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
РИА Новости 13:17
Здоровье
Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
Минздрав подготовил проект приказа, устанавливающий требования к посещению родственниками больного в реанимации, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 11 октября в 13:20
Политика
Раскрытые в США шпионы назвали причины промахов российской разведки
Бывшие сотрудники Службы внешней разведки (СВР) Андрей Безруков и Елена Вавилова, которых в 2010 году раскрыли в США, в рамках проекта «Прямая линия» рассказали о причинах участившихся промахов со стороны российской разведки.
РБК 03:33
Футбол
Тедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
Московский Комсомолец вчера в 12:14
Кино
Netflix выпустил фильм-продолжение «Во все тяжкие»
Мойка78 11 октября в 21:55
Здоровье
Минздрав заявил о снижении смертности от алкоголя
Смертность от причин, связанных с алкоголем, снизилась с 2010 года на 30% и по результатам 2018 года составила 33,2 случая на 100 тысяч населения, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 16:42
Здоровье
Названы продукты, которые помогают очистить сосуды
Волга-Медиа 10 октября в 22:27
Киберспорт
Payday 3 может выйти в 2022-2023 году
Starbreeze Studios назвала приблизительную дату релиза Payday 3. Согласно финансовому отчету студии, игра может выйти в 2022-2023 году.
Cyber.sports.ru 03:53
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото
В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
РИА Новости 14:41
Футбол
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и завтра вернётся в Москву Как стало известно «Чемпионату», тренер Доменико Тедеско решил проблемы, связанные с его контрактом с «Шальке», и 13 октября прилетит в Москву, чтобы в ближайшие два дня подписать основой контракт с московским «Спартаком».
Чемпионат вчера в 17:00
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
Известия 14:19
Футбол
Берлускони: «Верните мне „Милан“, чтобы он снова стал великим»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони отреагировал на слова нынешнего гендиректора клуба Ивана Газидиса.
Евро-футбол.ру 17:23
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Армия и оружие
Курды договорились с Дамаском о размещении войск на границе с Турцией
RT на русском 14:59
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru 15:45
Армия и оружие
Путин надеется, что второй холодной войны не случится
Президент России Владимир Путин надеется, что второй холодной войны не будет.
Народные новости 06:02
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50
Хоккей
Петер Чех отразил два буллита и принес победу хоккейному клубу
Чех, завершивший в мае футбольную карьеру, решил не расставаться со спортом и подписал контракт с английским хоккейным клубом «Гилфорд Феникс».
Ридус 16:56