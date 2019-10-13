Общество
REGNUMРоссийские туристы назвали самые скучные города Европы
Самый скучный отпуск туристы из России проводили в Братиславе (Словакия), Карловых Варах (Чехия) и Хельсинки (Финляндия). Об этом следует из опроса сервиса Aviasales, проведенного в социальных сетях. Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
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с чего всё началось
Специалисты сервиса опросили в соцсетях тысячу пользователей и выяснили, в каких городах прошел их самый неинтересных отдых. На первом месте — столица Финляндии, за которую проголосовали 30% респондентов.РИА Новости03:18
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