Путешествия

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские туристы осенью бронируют туры в Грецию, Италию и Турцию

По данным TEZ Tour, в целом, спрос на осенний отдых в 2019 году вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавили Турция (плюс 28%), Греция (плюс 32%), Испания, Кипр и Италия. Выросли бронирования и по Болгарии – плюс 34%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Туристы забронировали пустые пляжи

Коммерсантъвчера в 19:02

Россияне ринулись в отпуск

Lenta.ru05:04

Российские туристы осенью бронируют туры в Грецию, Италию и Турцию

Интерфакс08:01

Среди россиян резко вырос спрос на осенний отдых

ФедералПресс05:28

Куда отправиться на отдых тем, кто видел уже практически все

Вечерняя Москва06:01

Россияне активно раскупают осенние туры

Век06:11

Турция переполнена отдыхающими

ТурДом11:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 12:18, Вашингтон
Происшествия

СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

РИА Новости вчера в 12:39
Политика

Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Футбол

Месси ответил Роналду на его приглашение пообедать вместе

REGNUM 04:04
Религия

Пресс-секретарь Патриарха Кирилла оставил должность

Газета.Ru 10:15
Единоборства

Владимир Путин встретился с Хабибом Нурмагомедовым

Президент России Владимир Путин встретился с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и его отцом Абдулманапом Нурмагомедовым, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:51
Политика

Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу

Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в шестом районе Праги будет перенесен, а на его месте будет воздвигнут мемориал, посвященный освобождению города.
Российская газета 12:12
Происшествия

Футболист Ари поблагодарил полицию за возврат украденных часов

Нападающий футбольной команды «Краснодар» Ари, у которого украли 12 пар наручных часов, поблагодарил полицию за возвращение части коллекции.
Известия 09:19
Общество

Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Общество

Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика

Газета.Ru 04:27
Технологии

Минпромторг определил разработчика нового самолета на замену Ан-2

Ранее анонсированный выбор нового разработчика легкого многоцелевого самолета (ЛМС) на замену Ан-2 состоялся, им стал Уральский завод гражданской авиации, выигравший в открытом конкурсе, пишет РИА Новости.
Военное обозрение 02:02
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа

Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:58
Футбол

Васину прооперировали колено в Германии

Защитник ЦСКА Виктор Васин выбыл из строя на неопределенный срок. 30-летнего игрока сегодня прооперировали в одной из клиник Германии.
Sports.ru 11:31
Энергетика

Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»

Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском 11:38
Интернет

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina

MOS.news 08:39
Шоу-бизнес

Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле

Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Происшествия

В школе в Сыктывкаре произошел пожар

ТАСС 11:25
Футбол

Тарас Михалик финансировал АТО, играя за московский «Локомотив»

Конфликт удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский «Локомотив».
Украина.ру 05:26
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Армия и оружие

В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Политика

Москва запросила Интерпол о местонахождении Смоленкова

Москва запросила Вашингтон по линии Интерпола предоставить данные о местонахождении гражданина РФ Олега Смоленкова, которого телеканал CNN ранее назвал «информатором США».
Известия 11:40
Хоккей

Иван Ургант пошутил над дисквалификацией Евгения Кузнецова

Российский актёр театра и кино, шоумен, теле- и радиоведущий Иван Ургант прокомментировал дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за употребление кокаина, которую наложила ИИХФ.
Чемпионат 07:00
Происшествия

Экс-чиновница сбила ребенка и потребовала с него 100 тысяч рублей

Pravda.Ru 04:44
Политика

Подозреваемый по делу MH17 Владимир Цемах вернулся в ДНР

12 сентября депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщала, что Цемах получил статус подозреваемого по делу о сбитом «Боинге» в 2014 году.
Дождь 10:44
Политика

Медведев поручил аннулировать нормативные акты СССР и РСФСР

Премьер-министр признал, что совокупность нормативных актов советского периода и некоторых актов новейшего периода создаёт тяжелые условия для работы в современных условиях, вредит развитию страны, и ограничивает экономику.
REGNUM вчера в 08:49
Шоу-бизнес

Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече

Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Здоровье

Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака

Российская газета вчера в 00:10
Происшествия

Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве

Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Политика

Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Происшествия

Пассажирка упала на рельсы метро «Полежаевская» и выжила

Вести.Ru 11:40
Армия и оружие

В Сирии ликвидирован высокопоставленный полевой командир боевиков

REGNUM 05:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное