Путешествия

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские туристы осенью бронируют туры в Грецию, Италию и Турцию

По данным TEZ Tour, в целом, спрос на осенний отдых в 2019 году вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавили Турция (плюс 28%), Греция (плюс 32%), Испания, Кипр и Италия. Выросли бронирования и по Болгарии – плюс 34%.
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Туристы забронировали пустые пляжи

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Ранее сообщалось, что "ценного свидетеля" по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые.
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что "в идеале" хотел бы видеть республику в составе России.
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