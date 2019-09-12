По данным TEZ Tour, в целом, спрос на осенний отдых в 2019 году вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавили Турция (плюс 28%), Греция (плюс 32%), Испания, Кипр и Италия. Выросли бронирования и по Болгарии – плюс 34%.

Российские туристы осенью бронируют туры в Грецию, Италию и Турцию

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