Путешествия
ИнтерфаксРоссийские туристы осенью бронируют туры в Грецию, Италию и Турцию
По данным TEZ Tour, в целом, спрос на осенний отдых в 2019 году вырос на 26% по сравнению с прошлым годом. Рейтинг самых популярных направлений традиционно возглавили Турция (плюс 28%), Греция (плюс 32%), Испания, Кипр и Италия. Выросли бронирования и по Болгарии – плюс 34%.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 00:44, Вашингтон
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 11 сентября в 05:57
Хоккей
Иван Проворов подписал контракт с «Филадельфией»
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с клубом НХЛ "Филадельфия Флайерз". Иван выступает за "лётчиков" уже три года.
Вести.Ru вчера в 21:27
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета 11 сентября в 22:00
Происшествия
У соратников Навального в 32 городах проводятся обыски
Полицейские пришли с обысками к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в 32 российских городах, написал в Telegram-канале руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Ведомости вчера в 01:35
Политика
Захарова раскритиковала украинского журналиста из-за Вышинского
РИА Новости вчера в 14:49
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
Сноуден назвал условие для своего возвращения в США
Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться в Соединённые Штаты только при гарантии объективного рассмотрения его дела в суде.
RT на русском вчера в 20:17
Армия и оружие
Лавров заявил о завершении войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что война в Сирии подошла к концу и страна постепенно возвращается к мирной жизни.
RT на русском вчера в 19:20
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50
Экономика
«Черноголовку» потянуло на сладкое
Коммерсантъ вчера в 19:13
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Гаджеты
Realme представит два смартфона с 64-мегапиксельной основной камерой
UfaTime.ru вчера в 10:25
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 11 сентября в 13:14
Общество
Меган Маркл представила коллекцию одежды
Запуском капсульной коллекции одежды Меган Маркл завершила свой декретный отпуск, который по факту закончился еще раньше - герцогиня Сассекская уже успела поработать приглашенным редактором британского Vogue.
Газета.Ru вчера в 16:31
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости 11 сентября в 18:26
Экономика
В правительство внесли план действий по стимулированию экономики
Министерство экономического развития России подготовило и внесло в правительство план действий по стимулированию развития экономики страны, включающий в себя, в том числе, улучшение инвестиционного климата и снижение административных барьеров для бизнеса, сообщил в среду в ходе программы "Диалог" на телеканале "Россия 24" глава министерства Максим Орешкин.
РИА Новости 11 сентября в 06:29
Происшествия
Массовая драка в столовой российского газового завода попала на видео
Lenta.ru вчера в 09:42
Экономика
Топилин: повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. потребует 20,9 млрд руб. в 2020 году из средств бюджетов регионов РФ и федерального бюджета, повышение коснется 3,2 млн человек.
ТАСС вчера в 16:31
Политика
Освобожденный украинец не пожал руку Зеленскому
Южный Федеральный вчера в 16:31
Космос
Впервые на потенциально обитаемой экзопланете обнаружена вода
Используя космический телескоп «Hubble», астрономы впервые в истории смогли обнаружить большое количество воды в атмосфере потенциально обитаемой экзопланеты, что знаменует собой начало новой эры в исследованиях внесолнечных миров, способных поддерживать жизнь.
Ин-спейс.ру 11 сентября в 12:25
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета вчера в 07:59
Армия и оружие
National Interest оценил шансы российских «S-систем» сбить F-35 и F-22
По информации издания, во время испытаний в 2018 году российским военным удалось установить рекорд, уничтожив цель на расстоянии в 480 километров.
Политическая Экспертиза вчера в 13:21
Политика
Путин выпил в Дагестане отставленную в сторону 20 лет назад рюмку
Известия вчера в 08:12
Экономика
«Ъ» ознакомился с проектом ВЭБ по модернизации городского транспорта
ВЭБ.РФ предложил обновить городской транспорт в России на средства из Фонда национального благосостояния, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ", ознакомившаяся с проектом.
Интерфакс вчера в 20:44
Политика
Зеленский сказал, когда увидится с Путиным
Ближайшая встреча с российским президентом Владимиром Путиным состоится на встрече «нормандской четвёрки», сообщил журналистам украинский президент Владимир Зеленский.
REGNUM вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия
Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске
РИА Новости вчера в 07:53
Происшествия
Разработчик системы «Безопасный город» заявила о своем задержании
Генеральный конструктор аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Оксана Якимюк сообщила о своем задержании полицейскими ОВД «Китай-город» по подозрению в использовании поддельных документов (ч. 3 ст. 327 УК).
РБК вчера в 13:16