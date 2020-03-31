Коронавирус
REGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО
Travel Russian Newsвчера в 07:37
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Общество
«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом
В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
Общество
В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом
В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Биатлон
Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России
Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия
Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
Энергетика
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Общество
В Крыму вводят карантин из-за коронавируса
В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Происшествия
В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека
Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Политика
Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
Общество
Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве
Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
Экономика
Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса
Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Шоу-бизнес
Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья
Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Здоровье
В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек
В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
В итальянской Ломбардии прекратился рост числа зараженных, пик достигнут
В итальянской области Ломбардия прекратился рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.
Политика
В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы
Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Футбол
Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Финансы
Банк России продал на рынке валюту на 16 миллиардов рублей
Объем операций Центрального банка РФ по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 31 марта достиг 16 миллиардов рублей.
Общество
Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф
Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Происшествия
СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»
Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
Общество
Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции
Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Технологии
Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky
Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
Политика
Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе
Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Космос
Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции
Экономика
Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков
Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Футбол
В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты
Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
Политика
На Украине дали прогноз о начале возвращения страны к нормальной жизни
Арсен Аваков, работающий на Украине министром внутренних дел, дал прогноз относительно отмены ограничений, которые были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.