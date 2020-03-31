Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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«Мышь родила слона»: в турсообществе критикуют статью закона

ТурДом07:35

Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Российская газетавчера в 07:54

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Общество

«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделения связи.
ФАН 04:13
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в ближайшее время.
Lenta.ru 02:46
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Биатлон

Драчёва призвали уйти с поста президента Союза биатлонистов России

Ветераны биатлона, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса призвали главу Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва уйти в отставку.
RT на русском 06:47
Общество

Вернувшихся в Россию из-за границы обяжут вести журнал самочувствия

Операторы связи будут контролировать режим самоизоляции, а в случае нарушения направят информацию в том числе в МВД.
REGNUM 06:04
Энергетика

США назвали победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрию сланцевой нефти в США, которая, как считается, сильнее других пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России, назвали главным возможным победителем нефтяного конфликта.
Lenta.ru 05:48
Общество

В Крыму вводят карантин из-за коронавируса

В Республике Крым с 2 апреля вводят карантин.
Коммерсантъ 04:42
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону 30 марта в 17:17
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Экономика

Принят закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Кредитные каникулы получат те представители малого и среднего бизнеса, которых войдут в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.
Российская газета 06:35
Шоу-бизнес

Помощник Льва Лещенко рассказал о состоянии его здоровья

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал о состоянии певца, который находится в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом.
Вечерний курьер 05:42
Здоровье

В Эжвинской больнице Коми подтвердили коронавирус еще у 32 человек

В Республике Коми в городской больнице Эжвинского района подтверждены еще 32 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Российская газета 06:43
Общество

В итальянской Ломбардии прекратился рост числа зараженных, пик достигнут

В итальянской области Ломбардия прекратился рост числа инфицированных коронавирусом Covid-19.
Евразия Daily 07:49
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе парада Победы

Дата проведения Парада в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не менялась, ситуацию мониторят, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Футбол

Вячеслав Колосков: «Другие бюджетные клубы последуют примеру „Луча“»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что «Луч» — не последний клуб, который в следующем сезоне не будет играть в профессиональных лигах.
Спорт-Экспресс 04:54
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро при открытии торгов

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 03:23
Финансы

Банк России продал на рынке валюту на 16 миллиардов рублей

Объем операций Центрального банка РФ по продаже валюты на внутреннем рынке с расчетами 31 марта достиг 16 миллиардов рублей.
Вечерняя Москва 04:30
Общество

Выехал в карантин - плати: водителей ждет новый штраф

Ранее Госдума и Совет Федерации приняли и одобрили поправки в Кодекс об административных правонарушениях с новыми штрафами за нарушение режима карантина в связи с коронавирусом.
Вести.Ru 05:09
Происшествия

СКР предъявил обвинение в даче взятки собственнику «Зимней вишни»

Совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки.
BFM.ru 03:30
Общество

Оренбуржье переходит в режим полной самоизоляции

Приехавшие из-за границы или других регионов России обязаны сообщить об этом по телефону горячей линии - 8 (3532) 44 00 03.
Оренбургское региональное телевидение 06:20
Технологии

Apple покупает приложение для прогноза погоды Dark Sky

Apple приобрела приложение для прогноза погоды Dark Sky, которое высоко ценится благодаря своим радиолокационным картам и точности своих гиперлокальных, поминутных прогнозов погоды.
iXBT.com вчера в 16:01
Политика

Трамп признал сокрытие правды о коронавирусе

Президент США Дональд Трамп заявил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.
Lenta.ru 05:03
Космос

Четыре способа насладиться красотой космоса в самоизоляции

Вести.Ru вчера в 04:30
Экономика

Банки начинают уведомлять ФНС об открытии электронных кошельков

Российские банки с 1 апреля начинают сообщать в Федеральную налоговую службу данные об открытии физлицами электронных кошельков, следует из опубликованного закона.
Вести.Ru 03:27
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Футбол

В. Игнатьев включил себя, И. Денисова и Смолова в команду своей мечты

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев собрал команду своей мечты из футболистов, с которыми когда-то играл за один клуб.
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На Украине дали прогноз о начале возвращения страны к нормальной жизни

Арсен Аваков, работающий на Украине министром внутренних дел, дал прогноз относительно отмены ограничений, которые были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса в стране.
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Политика

Мишустин уволил замминистра здравоохранения Костенникова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Дмитрия Костенникова от должности статс-секретаря - заместителя министра здравоохранения РФ по его просьбе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 07:18
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