Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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«Мышь родила слона»: в турсообществе критикуют статью закона

ТурДом07:35

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Российская газетавчера в 07:54

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Общество

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Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
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Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40 процентов из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали

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Московский Комсомолец 09:27
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Hubble нашел доказательства существования «неуловимой» черной дыры

Анализируя результаты наблюдений космического телескопа Hubble, группа астрономов обнаружила следы черной дыры средней массы — прямо в том диапазоне, который раньше считался «невозможным» для подобного рода объектов.
Индикатор 06:27
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Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Газета.Ru 11:21
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«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:05
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В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса

В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Известия 11:17
Экономика

Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Ведомости 08:31
Политика

Украина поддержала введение санкций против Белоруссии

Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Газета.Ru 05:59
Политика

Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом

Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
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Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
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Наука

Открыта комбинированная методика лечения COVID-19

Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Территория новостей вчера в 03:49
Футбол

Сульшер: «Надеюсь, жёны и девушки игроков помогут им тренироваться»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как его команда тренируется в условиях карантина.
Soccer.ru 02:52
Происшествия

В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины

Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Вести.Ru 06:26
Происшествия

Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе

Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
ТАСС 09:17
Технологии

Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty

Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
CyberSport.ru вчера в 07:05
Общество

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ТАСС 11:26
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
Общество

Власти не планируют блокировку передвижения между Москвой и областью

Блокировка передвижения между Москвой и Московской областью не планируется - Воробьев.
ТАСС 11:11
Общество

Кадыров объявил о закрытии границ Чечни на въезд и выезд

РБК 09:17
Музыка

«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате

НИА-Красноярск вчера в 22:45
Общество

Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России

В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Реальное время 11:29
Армия и оружие

Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца

В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:16
Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
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Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн

Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
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Общество

Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски

Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Московский Комсомолец 10:57
Технологии

Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5

Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
The GEEK вчера в 09:49
Общество

Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия

Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 05:55
Футбол

УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок

УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
ProstoProSport 11:22
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Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности

Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.
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