Коронавирус
REGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Читать в источнике
Оценить23
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО
Travel Russian Newsвчера в 07:37
Автоматически обработано 7126 источников, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Автомобилистов могут начать штрафовать за нарушение карантина
Нарушивших режим самоизоляции водителей могут начать штрафовать на сумму от 5 тыс. руб. Об этом сообщает сервис autonews.ru.
Футбол
Футболисты «Спартака» пошли на сокращение зарплат на 40 процентов
Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплат на 40 процентов из-за пандемии коронавируса.
Общество
Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали
Ожидается, что карантин в Ухане, введенный 23 января, будет полностью снят уже 8 апреля.
Космос
Hubble нашел доказательства существования «неуловимой» черной дыры
Анализируя результаты наблюдений космического телескопа Hubble, группа астрономов обнаружила следы черной дыры средней массы — прямо в том диапазоне, который раньше считался «невозможным» для подобного рода объектов.
Энергетика
Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года.
Футбол
«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса
Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
Политика
В Кремле не обсуждали возможность введения ЧС из-за коронавируса
В Кремле не обсуждают возможность введения в России режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.
Экономика
Госдума приняла закон о кредитных каникулах из-за коронавируса
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в закон ЦБ о кредитных каникулах для оказавшихся в тяжелой ситуации из-за коронавируса нового типа.
Политика
Украина поддержала введение санкций против Белоруссии
Введение санкционных мер против Белоруссии поддержали ряд стран, в том числе и Украина. Об этом говорится на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин провел совещание с правительством по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел дистанционное совещание с министрами, посвященное ситуации с распространением коронавирусного заболевания.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал свою палату в больнице Коммунарки
Артист снял вид из больницы, а также часть палаты.
Наука
Открыта комбинированная методика лечения COVID-19
Новый метод тестировали на 1004 пациентах, из которых 1003 вылечились, что может указывать на успешность методики, утверждает доктор.
Футбол
Сульшер: «Надеюсь, жёны и девушки игроков помогут им тренироваться»
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о том, как его команда тренируется в условиях карантина.
Происшествия
В Ленобласти задержали сбежавшую из карантина гражданку Украины
Под Лугой в Ленинградской области полицейские задержали женщину, бежавшую из Санкт-Петербурга после получения положительного результата теста на коронавирус.
Происшествия
Жительницу Башкирии оштрафовали за ложную информацию о коронавирусе
Суд в Башкирии оштрафовал на 15 тыс. рублей жительницу Салавата, которая в соцсетях сообщила ложную информацию о случаях заражения коронавирусной инфекцией.
Технологии
Epic Games предложила миллион долларов за доказательство клеветы на приложение Houseparty
Epic Games пообещала выплатить $1 млн первому человеку, который сможет предоставить доказательство того, что приложение Houseparty пытаются преднамеренно оклеветать.
Общество
Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Заболевание протекает без симптомов у более чем 20% граждан с выявленным коронавирусом, у 14% - в форме пневмонии, сообщила в среду журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Правила техосмотра автомобилей в России изменили
Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
Общество
Власти не планируют блокировку передвижения между Москвой и областью
Блокировка передвижения между Москвой и Московской областью не планируется - Воробьев.
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в онлайн-формате
Общество
Роспотребнадзор сообщил о необходимости продлить выходные в России
В России должно быть продлено количество нерабочих дней в связи с коронавирусом. Об этом заявила Роспотребнадзора Анна Попова.
Армия и оружие
Шеф Пентагона отказался эвакуировать военных с зараженного авианосца
В вооруженных силах США разгорается скандал вокруг ситуации на авианосце "Теодор Рузвельт", несущем службу близ острова Гуам - накануне на борту огромного военного корабля была выявлена вспышка коронавирусной инфекции.
Общество
В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции
В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Кино
Премьера триллера «Спутник» пройдет онлайн
Премьера триллера «Спутник» Егора Абраменко пройдет онлайн 23 апреля.
Общество
Поезд из Уханя провезет через Россию в Европу маски
Евразийский железнодорожный альянс сообщил, что первый поезд из Уханя после восстановления железнодорожных перевозок направится транзитом через территорию Казахстана, России и Белоруссии в Европу с грузом масок.
Технологии
Онлайн-магазин опубликовал цену PlayStation 5
Sony до сих пор не провела полноценную презентацию PlayStation 5. До этого была только длинная лекция Марка Церни.
Общество
Вернувшихся в Россию из-за рубежа обяжут вести журнал самочувствия
Россияне, находящиеся на карантине по коронавирусу, будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с заболеванием.
Футбол
УЕФА объявил о переносе всех турниров на неопределенный срок
УЕФА перенес все матчи своих турниров на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса, говорится в сообщении организации.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская рассказала Лере Кудрявцевой о второй беременности
Певица призналась, что они с мужем Владимиром Пресняковым всерьез задумываются о втором пополнении в семье.