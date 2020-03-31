Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.

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Гаджеты Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.

Авто Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.

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Общество На Камчатке введён режим самоизоляции На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Хоккей ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.