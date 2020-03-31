Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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Туристам, чьи туры сорвал коронавирус, – деньги, а нарушителям карантина – штрафы

ТурДом01:34

Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Российская газетавчера в 07:54

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Общество

Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
ТАСС вчера в 17:01
Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Piter.tv 30 марта в 09:59
Наука

Ученые используют сою для производства мяса

V-kosmose.com вчера в 08:33
Здоровье

Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом

Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:03
Экономика

МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей

МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Коммерсантъ вчера в 15:54
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции

Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik 01:48
Гаджеты

Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России

Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.
iXBT.com вчера в 22:22
Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Известия вчера в 16:00
Политика

Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи

BFM.ru вчера в 21:44
Авто

Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса

Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Газета.Ru 00:39
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Политика

Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 22:26
Музыка

Организаторы «Евровидения» устроят вместо конкурса онлайн-концерт

Bimru.ru 01:07
Технологии

В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей

На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Живая Кубань вчера в 03:46
Футбол

«Реал» планирует сократить зарплату игрокам не более чем на 10%

Мадридский "Реал" планирует сократить заработную плату игрокам не более чем на 10%.
Газета.Ru вчера в 20:58
Происшествия

В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом

На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
REGNUM 00:27
Общество

Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах

«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
RT на русском 01:18
Экономика

Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам

Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Газета.Ru вчера в 12:17
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Футбол

ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса

ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Бомбардир.ру вчера в 14:11
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна назвал его «овощем»

iReactor вчера в 08:16
Общество

Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи

Евразия Daily вчера в 11:33
Общество

В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции

В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Evo-rus.com вчера в 23:38
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель

В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Газета.Ru вчера в 20:21
Общество

На Камчатке введён режим самоизоляции

На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 01:24
Шоу-бизнес

Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум

Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
News.ru вчера в 04:10
Хоккей

ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса

Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.
REGNUM 01:37
Общество

Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин

В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.
АиФ Краснодар вчера в 10:40
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