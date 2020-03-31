Коронавирус
REGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО
Travel Russian Newsвчера в 07:37
Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 01:57, Ашберн
Общество
Что изменится в жизни россиян с апреля 2020 года
С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Их получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны.
Культура
Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»
На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Наука
Ученые используют сою для производства мяса
Здоровье
Врач заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом
Врач-нарколог Анастасия Игнатова заявила об отсутствии пользы алкоголя в борьбе с коронавирусом.
Экономика
МТС объявила план выкупа акций на 15 млрд рублей
МТС объявила программу обратного выкупа собственных обыкновенных акций и американских депозитарных акций (ADS).
Общество
Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья
Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Общество
Все регионы Северного Кавказа ввели режим самоизоляции
Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции в связи с угрозой коронавируса, последней стала Северная Осетия, сообщает РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi урезала цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Скидки предлагаются не только на смартфоны Xiaomi и Redmi, но и другие продукты экосистемы Xiaomi, включая наушники, умные браслеты, устройства умного дома, чемоданы, телеприставки и так далее.
Наука
В России разработали способ уничтожения коронавируса
Российские ученые из Сколково нашли способ эффективно бороться против бактерий, грибков и вирусов.
Политика
Самолет ВКС России вылетел в США с грузом медпомощи
Авто
Subaru приостановит работу всех заводов в Японии из-за коронавируса
Японский производитель автомобилей Subaru объявил о приостановке производства на всех своих предприятиях в Японии из-за угрозы распространения COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Политика
Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом
Белоруссия попросила помощи у России в борьбе с распространением коронавируса.
Технологии
В России запустили ресурс по дистанционному образованию для учителей
На портале «Учись дома онлайн» открыт бесплатный онлайн-курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций».
Футбол
«Реал» планирует сократить зарплату игрокам не более чем на 10%
Мадридский "Реал" планирует сократить заработную плату игрокам не более чем на 10%.
Происшествия
В Новосибирске выявлен десятый пациент с коронавирусом
На сегодняшний день количество пациентов с коронавирусом в Новосибирской области достигло десяти.
Общество
Власти России заявили о пройденном пике спроса на продукты в магазинах
«Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко отметила высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме, а также заявила о прохождении пикового спроса на продовольствие в торговых сетях», — цитирует ТАСС пресс-службу вице-премьера России.
Экономика
Мишустин пояснил новый налог с процентов по вкладам
Глава российского правительства Михаил Мишустин разъяснил условия нового налога на проценты по вкладам и ценным бумагам.
Происшествия
В Перми умер пациент с коронавирусом
Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
Футбол
ФИФА создаст фонд помощи клубам, пострадавшим от коронавируса
ФИФА намерена создать фонд помощи клубам и лигам, терпящим финансовые убытки от коронавируса.
Шоу-бизнес
Друг Джигарханяна назвал его «овощем»
Общество
Волгоградский единоросс-миллионер просит Путина вызволить его с Фиджи
Общество
В Москве умерли пять пациентов с коронавирусом
В Москве скончались пять человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с распространением инфекции.
Общество
В Омске с 1 апреля вводится особый режим самоизоляции
В Омске с начала месяца вводиться самоизоляция как в столице страны, сообщает корреспондент Evo-rus.com Анастасия Королькова.
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель
В Гидрометцентре спрогнозировали погоду в России на апрель, передает РИА "Новости" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Общество
На Камчатке введён режим самоизоляции
На Камчатке введён режим самоизоляции в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Ирину Шейк заметили на прогулке с экс-бойфрендом Хайди Клум
Парочка вместе проследовала в апартаменты экс-бойфренда Хайди Клум и Эмбер Хёрд, расположенные в районе Манхэттена.
Хоккей
ФК «Луч» лишился финансирования из-за коронавируса
Владивосток, 1 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Футбольный клуб «Луч» (Владивосток) прекратит выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и будет играть в третьем дивизионе.
Общество
Опубликовано постановление губернатора Кубани о переходе на карантин
В целях предотвращения угрозы распространения коронавируса в Краснодарском крае вводится карантин с 18:00 31 марта по 5 апреля 2020 года.