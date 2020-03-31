Коронавирус
Российская газетаЭксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры
Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
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Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО
Travel Russian Newsвчера в 07:37
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