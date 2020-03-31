Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЭксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.
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Туристам, чьи туры сорвал коронавирус, – деньги, а нарушителям карантина – штрафы

ТурДом01:34

В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Российская газетавчера в 07:54

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Наука

В России разработали способ уничтожения коронавируса

Известия вчера в 16:00
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

ТАСС вчера в 16:24
Общество

Нарушившие карантин граждане РФ начнут получать СМС-уведомления

Россиянам, которые нарушают режим самоизоляции или карантина, будут приходить SMS-оповещения, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Газета.Ru вчера в 09:42
Общество

Трамп анонсировал нефтяные переговоры с Россией и Саудовской Аравией

Поиском выхода из кризиса на мировом нефтяном рынке займутся вместе Россия, США и Саудовская Аравия.
BFM.ru вчера в 19:26
Экономика

Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19

С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы.
Российская газета 29 марта в 22:00
Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС вчера в 06:21
Общество

В Москве с понедельника вводится домашний режим самоизоляции

Как говорится на сайте мэра Москвы, это обращение за экстренной и неотложной помощью, в том числе медицинской, поездки на работу, поход за покупками, но только в ближайший работающий магазин или в аптеку, выгул животных, но только на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора.
Эхо Москвы 29 марта в 14:00
Космос

Уран теряет атмосферу, выяснили ученые

31.03.20 Уран теряет атмосферу из-за своего неустойчивого магнитного поля.
Портал Поиск вчера в 08:28
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Известный новосибирский тележурналист погиб в ДТП, произошедшем вчера вечером на улице Богдана Хмельницкого.
Российская газета 30 марта в 23:20
Культура

Вышло короткометражное аниме по сериалу «Рик и Морти»

На YouTube-канале телевизионной сети Adult Swim появилась короткометражка в стиле аниме, сделанная по мотивам мультсериала "Рик и Морти".
Piter.tv 30 марта в 09:59
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Политика

Трамп рассказал о присланном Россией в США самолете с медоборудованием

Президент США заявил, что Россия в связи с пандемией коронавируса направила в США самолет с медицинским оборудованием.
BFM.ru 30 марта в 20:02
Хоккей

Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса

Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.
Российская газета вчера в 23:44
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

Ведомости вчера в 09:06
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.
Газета.Ru вчера в 13:17
Армия и оружие

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Известия 00:55
Общество

Во время карантина пропуска для полноценной работы получат предприятия 33 сфер

Пропуска позволят выезжать в город на работу. При этом предприятие должно быть зарегистрировано и работать в Краснодаре.
Краснодарские известия 00:59
Общество

Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

Режим самоизоляции из-за коронавируса введен во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа.
ТАСС 00:49
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе упала до $13 за баррель. Об этом сообщает агентство Argus Media.
RT на русском вчера в 18:56
Политика

Лолита высказалась о Крыме и Донбассе в интервью Дмитрию Гордону

Певица Лолита Милявская дала трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказала свою позицию о Донбассе и Крыме.
Газета.Ru вчера в 14:58
Общество

Мосгордума определила размер штрафов за нарушение самоизоляции

Депутаты Московской городской думы внесли законопроект, устанавливающий штрафы за нарушение режима самоизоляции.
Ведомости вчера в 11:19
Общество

В США за сутки из-за коронавируса умерло 770 человек

Более 700 человек за сутки в стране умерло впервые с начала эпидемии. Общее число смертей, по данным CNN, в США составляет 3774.
РЕН ТВ вчера в 18:00
Общество

На Камчатке ввели режим самоизоляции

Камчатка переходит на режим самоизоляции, соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.
РИА Новости 01:34
Происшествия

В Перми умер пациент с коронавирусом

Умерший мужчина стал первой жертвой с подтвержденным коронавирусом в регионе.
РБК вчера в 15:42
Общество

У жителей итальянской Феррары обнаружили иммунитет к коронавирусу

У жителей итальянской провинции Феррара заподозрили наличие иммунитета к новому типу коронавируса.
Известия вчера в 16:09
Футбол

«Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса

Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:05
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ вчера в 03:54
Космос

Путешествие внутрь черной дыры: мысленный эксперимент

Популярная механика вчера в 04:17
Наука

Италия может остаться без фенхеля из-за новой болезни культуры

Новая грибная болезнь фенхеля, вызванная новым родом и видом - Ochraceocephala foeniculi, впервые зафиксировали в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания, Италия.
AgroXXI 00:13
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