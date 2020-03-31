Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы, а деньги будут выплачиваться за счет фондов персональной ответственности туроператоров, пояснила юрист, эксперт проекта Минфина по повышению уровня финансовой грамотности Лолла Кириллова.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество В Москве с понедельника вводится домашний режим самоизоляции Как говорится на сайте мэра Москвы, это обращение за экстренной и неотложной помощью, в том числе медицинской, поездки на работу, поход за покупками, но только в ближайший работающий магазин или в аптеку, выгул животных, но только на расстоянии не более 100 м от дома, вынос бытового мусора.

Хоккей Приморский ХК «Адмирал» остался без финансирования из-за коронавируса Как пояснил министр физической культуры и спорта Приморья Жан Кузнецов, из-за пандемии все спортивные соревнования отложены на неопределенный срок, как дальше будет развиваться ситуация, не ясно, поэтому средства, предусмотренные на финансирование этих клубов в начале года, перенаправят в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением опасной инфекции.

Общество В России изменили порядок техосмотра автомобилей В России с 1 марта будущего года автомобили младше четырех лет будут освобождены от необходимости прохождения техосмотра - соответствующий закон приняла Госдума.

Общество На Камчатке ввели режим самоизоляции Камчатка переходит на режим самоизоляции, соответствующее распоряжение губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Футбол «Жилина» объявила о ликвидации из-за коронавируса Семикратный чемпион Словакии по футболу "Жилина" объявила о расформировании ввиду отсутствия средств к существованию, вызванного кризисом на фоне продолжающейся эпидемии коронавируса.

Финансы Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.