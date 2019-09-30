В чемодане оказались блюда из меню завтрака и разложенные по пакетам фрукты и напитки. Сотрудники изъяли у отдыхающих продукты, и туристы покинули гостиницу. По словам персонала, в отеле запрещено забирать еду и напитки в номера.

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

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