Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
Читать в источнике
Комментировать126

Подробнее о событии

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новостивчера в 13:19

Россиянка попыталась украсть из турецкого отеля чемодан еды

Life.ruвчера в 07:29

Россияне пытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля

Московский Комсомолецвчера в 12:03

«Все включено»: россияне чуть не вывезли чемодан еды из отеля Турции

РЕН ТВвчера в 11:41

Российские туристы пытались вывезти чемодан еды из турецкой гостиницы

Говорит Москвавчера в 10:32

Россияне попытались вывезти чемодан еды из турецкого отеля и попались

Lenta.ruвчера в 12:35

Россиянка попыталась вывезти из турецкого отеля еду в чемодане

News.ruвчера в 02:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон

Россиян застыдили за вынос еды из отеля в Турции

Вести.UZ00:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 01:38, Вашингтон
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Известия 29 сентября в 14:58
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Происшествия

Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей на севере Сахалина скончалась от ожогов, полученных в ванне с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
РИА Новости вчера в 19:38
Финансы

Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке

Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости вчера в 19:10
Здоровье

Единственное родильное отделение закрывают в Новоалтайске

"Решение о сокращении родильного отделения было связано не только с отсутствием необходимых специалистов в медицинской организации, но и из-за маленького количества родов, даже в условиях обслуживания близлежащих районов", – сказали в пресс-службе министерства.
Толк вчера в 21:52
Армия и оружие

В России начался осенний призыв

Осенний призыв на военную службу начался в России 1 октября.
REGNUM вчера в 22:52
Политика

Белоруссия считает бессмысленным размещение российской военной базы

Размещение российской военно-воздушной базы в Белоруссии не имеет никакого смысла, заявил в интервью РБК министр иностранных дел республики Владимир Макей.
REGNUM 01:20
Экономика

На сокращение чиновников в России потратят почти 5 млрд рублей

В ближайшие три года на увольнение федеральных чиновников планируют потратить 4,8 млрд рублей, сообщили «Известиям» в Минфине.
Известия вчера в 19:15
Культура

Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября

News.ru вчера в 15:46
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
РБК вчера в 09:36
Футбол

Манчестер Юнайтед и Арсенал сыграли вничью

Завершился центральный матч 7-го тура английской Премьер-лиги.
Bethub.org вчера в 16:52
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество

Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия вчера в 20:54
Шоу-бизнес

Тома Круза заметили в киевском метро

Газета.Ru вчера в 19:14
Политика

Президента Перу отстранили от власти

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Мартин Вискарра объявил о роспуске Конгресса страны и назначил новые выборы в законодательный орган.
REGNUM 01:17
Происшествия

Автомобиль каршеринга сбил трех пешеходов на переходе в Купчино

Ранее сообщалось о ДТП с пешеходом в Невском районе, где под машину попала 15-летняя школьница, а также в Бокситогорске, где пострадавшая погибла на месте, а водитель сбежал с места происшествия.
Мойка78 вчера в 17:11
Происшествия

СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК вчера в 19:29
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 18:27
Недвижимость

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотеке, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на агентство Bloomberg.
Якутия 24 вчера в 03:10
Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Политика

В сенате США заявили, что будут вынуждены рассмотреть импичмент Трампа

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл признал, что не может не принять к рассмотрению вопрос об импичменте президента США Дональда Трампа, если за это проголосует контролируемая демократами палата представителей.
РИА Новости вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром

Советский спорт вчера в 06:02
Футбол

Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»

Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru вчера в 16:26
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Общество

В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Петербурге закрыли створы комплекса защитных сооружений в Кронштадте.
Российская газета 00:31
Гаджеты

Realme X2 Pro получил чипсет Snapdragon 855 Plus

Сюй Ци Чейз, директор по маркетингу компании, объявил на Weibo, что скоро появится первый флагман Realme с чипсетом Snapdragon 855 Plus, а его кодовое название звучит, как Super Warrior или Samurai (в зависимости от вариантов перевода).
ГЛАС.RU вчера в 03:18
Политика

МИД России прокомментировал новые санкции США

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России.
Ведомости вчера в 17:16
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное