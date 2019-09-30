Путешествия
РИА НовостиРоссийские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 17:49, Вашингтон
Общество
В онкоцентре имени Блохина вновь опровергли массовые увольнения врачей
В видеообращении врачи сообщили, что 26 детских онкологов написали заявления об уходе, пишет «Газета.ру».
Известия 12:02
Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Футбол
Зидан рассказал о планах «Реала» на матч с «Брюгге»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что его команда сделает все, чтобы одержать победу над «Брюгге» во 2-м туре группового турнира Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 08:06
Общество
Свадьба в Дагестане побила два мировых рекорда
Масштабная свадьба в дагестанском Дербенте побила два мировых рекорда, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:46
Шоу-бизнес
Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк не подлежит удалению
Известная российская врач и телеведущая популярной программы "Жить Здорово" Елена Малышева объяснила, почему онкологическая опухоль глиома, которую якобы диагностировали у Анастасии Заворотнюк не подлежит удалению хирургическим путем.
Ugpressa.ru 16:15
Армия и оружие
Американский авианосец окружили китайские корабли
Со спутника удалось запечатлеть, как американский авианосец был окружен пятью военными суднами Китая.
RuNews24.ru вчера в 07:30
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru вчера в 10:18
Спорт
Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на ЧМ по лёгкой атлетике
Россиянка Мария Ласицкене выиграла золото в прыжках в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике.
RT на русском 17:31
Армия и оружие
Разгром ракетами ополченцев Донбасса позиций украинских военных попал на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен разгром противотанковыми ракетами позиций Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий в Донбассе.
Аргументы недели вчера в 09:52
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости 10:19
Политика
Министр обороны Латвии назвал гордостью страны легионеров СС
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны. Артис Пабрикс заявил, что «обязанность народа — чтить этих патриотов Латвии».
Независимая газета 28 сентября в 03:00
Происшествия
На Сахалине девочка из дома-интерната умерла от ожогов
30 сентября в Тымовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ЦРБ в Тымовском умерла 15-летняя девочка - воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
АСТВ 17:42
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Кудрявцева рассказала о ссорах с молодым супругом
Телеведущая рассказала, что с молодым супругом она довольно часто ссорилась. Лера Кудрявцева стала гостем на телепроекте «Ты не поверишь!».
Территория новостей 14:45
Транспорт
Завершена проверка Фрунзенского радиуса в Петербурге Ростехнадзором
Северо-Западное управление Ростехнадзора закончило проверку построенных объектов Фрунзенского радиуса — нового участка пятой (фиолетовой) линии Петербургского метрополитена в составе трех станций.
REGNUM 14:32
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Общество
Рената Литвинова приняла участие в Неделе моды в Париже
Знаменитость приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Видео с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.
RuNews24.ru вчера в 16:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили
Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
Вести.Ru 17:08
Шоу-бизнес
Нарколог оценил видео задержания Бочкаревой с кокаином
Врач-нарколог Алексей Казанцев отреагировал на видео с задержанием актрисы Натальей Бочкаревой.
Газета.Ru 16:26
Спорт
Юрий Ганус: WADA ждет объяснений от российских властей, а не от РУСАДА
К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
Советский спорт 07:22
Политика
WSJ узнал об участии Помпео в разговоре Трампа и Зеленского
Государственный секретарь США Майк Помпео принял участие в июльском разговоре между американским и украинским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.
РБК 16:29
Здоровье
Глазированные сырки оказались опасными для здоровья
Россиян предупредили об опасности глазированных пряников и сырков – продуктов, особенно популярных у детей.
ТВ Центр 02:50
Футбол
Азар заявил, что хочет стать легендой «Реала»
28-летний Азар долгое время лечился от травмы, после чего вернулся на поле.
ProstoProSport 09:29
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru 10:46
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 10:23
Политика
Помпео пообещал не дать Пригожину укрыться от давления США
«США позаботятся, чтобы [Евгений] Пригожин и подобные ему не могли спрятаться или чувствовать себя комфортно, пока ведут дестабилизирующую деятельность, которая угрожает интересам США, а также их союзников и партнеров», — заявил Помпео.
РБК 11:28
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru 12:00
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru 09:56