Путешествия

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.
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Россиянка попыталась украсть из турецкого отеля чемодан еды

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