Путешествия
РИА НовостиРоссийские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 19:22, Вашингтон
Происшествия
Судебная экспертиза: Хачатурян нанес тяжкий вред здоровью дочерей
Паршин добавил, что эксперты определили вред, нанесенный здоровью сестер, как тяжкий.
Московский Комсомолец 16:27
Происшествия
Украинские радикалы избили воевавшего в Донбассе гея
Украинский военный-гей Василий Давыденко, рассказавший о своей нетрадиционной ориентации на прошлой неделе, был избит участниками радикальных националистических группировок.
Lenta.ru 06:23
Здоровье
В Кремле прокомментировали ситуацию в онкоцентре им. Блохина
На вопрос, собирается ли Кремль разрешить ситуацию в "ручном режиме", пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Обращение видят и слышат в Минздраве, мы надеемся, что Минздрав примет необходимые меры для прояснения ситуации".
Российская газета 09:33
Космос
С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд
Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 13:00
Футбол
Игорь Шалимов назначен тренером «Ахмата»
Новым главным тренером "Ахмата" назначен Игорь Шалимов.
Вести.Ru 16:26
Общество
Дагестанская свадьба попала в Книгу рекордов Гиннесса
29 сентября в Дагестане в самом древнем городе Дербент прошла многотысячная свадьба. В этот день в брак вступили сразу 30 пар.
Голос степи 02:01
Армия и оружие
США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру 17:53
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости 27 сентября в 18:42
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь большее разнообразие жизни, чем на Земле
Анализ огромного числа возможных экзопланет позволило ученым определить, какие их типы имеют наилучшие шансы на развитие и поддержание процветающих биосфер.
Naked Science 23 сентября в 02:01
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
Космос
ABC (Испания): а что, если за нами тысячи лет наблюдают с квазиспутников Земли? (ABC.es)
Недавно рядом с Землей была обнаружена группа каменистых небесных тел. Это так называемые коорбитальные объекты.
ИноСМИ 18:55
Авто
Geely построит завод для производства летающих автомобилей
Компания Geely приняла решение построить завод, на котором будут собираться летающие автомобили Terrafugia.
AutoNews 06:32
Здоровье
Популярное лекарство от изжоги отзывают из аптек по всему миру
Вопрос об использовании препаратов с действующим веществом ранитидин, применяемым для лекарств от изжоги, поднялся после обнаружения в нем Н-нитрозодиметиламина (NDMA) – потенциального канцерогена.
Sputnik Южная Осетия вчера в 13:16
Армия и оружие
Трамп заявил о полной модернизации ядерных сил США
Президент США Дональд Трамп рассказал о полном обновлении ядерного арсенала в стране.
Газета.Ru 18:58
Армия и оружие
МИД России заявил об уничтожении ИГ и «Джебхат ан-Нусры» в Сирии
Группировки «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (обе организации запрещены в РФ) уничтожены в Сирии, в том числе при помощи России, заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.
Коммерсантъ 13:00
Наука
Математики нашли золото в больших данных
Индикатор 28 сентября в 05:31
Финансы
ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам
26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.
Известия 13:00
Происшествия
Прямо на работе: Раскрыты подробности взяточничества полковника ФСБ
Черкалин, находившийся на должности начальника 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, пообещал банку «Транспортный» «общее покровительство» за ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Рамблер 15:53
Происшествия
В России увеличится размер выплаты по европротоколу
В России с 1 октября максимальная выплата по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу (без вызова сотрудников ГИБДД) увеличится до 400 тыс. рублей.
Известия 06:29
Футбол
Суд закрыл дело по обвинению Месси в мошенничестве
Национальная судебная коллегия Испании приняла решение о прекращении производства по делу в отношении нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
News.ru 17:14
Политика
«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке
В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
Происшествия
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Политика
Особое мнение: Сергей Марков
Политолог Сергей Марков был в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы 13:45
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Происшествия
В Москве дорожный конфликт завершился стрельбой
Российская газета 16:06
Культура
На пост Марка Захарова попросили назначить директора «Ленкома»
Коллектив «Ленкома» обратился к главе Минкультуры Владимиру Мединскому и департаменту культуры Москвы с просьбой назначить художественным руководителем театра его директора Марка Варшавера, сообщил глава общественного объединения «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, передает «РИА Новости».
РБК 17:26
Общество
Штрафы для уклонистов от армии могут поднять в шесть раз
Бурдинский отметил, что тем не менее количество уклонистов в России снижается — с шести тысяч человек в 2014 году до 1,6 тысячи призывников сейчас.
РИА Новости 13:19