Путешествия
РИА НовостиРоссийские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 22:31, Вашингтон
Общество
Менткевич освобожден от должности и.о. завотделения онкоцентра Блохина
Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н.Н. Блохина Георгий Менткевич освобожден от должности исполняющего обязанности заведующего отделением.
Известия 20:54
Политика
Пушков оценил вероятность переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Основания для переноса штаб-квартиры ООН из США есть, однако пока такой сценарий маловероятен.
Известия 16:40
Армия и оружие
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход
Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
ТК Звезда 22:13
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах
Ограничения затронут гаджеты, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. "В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время", - говорится в сообщении.
РИА Новости 18:27
Политика
Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР
Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР и генерального секретаря ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с 70-летием со дня основания КНР, сообщает агентство Синьхуа.
REGNUM 21:41
Авто
В России нашлась Lada Granta с пробегом миллион километров
Отъездив на своей «Гранте» 940 777 километров, владелец утверждает, что машиной доволен и хочет менять её на такую же.
Автоновости дня 05:43
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Театры
Новое здание театра эстрады откроют в Якутске
Якутия 24 21:59
Политика
Президент Перу объявил о роспуске парламента
Президент Перу Мартин Вискарра в понедельник объявил о роспуске Конгресса (однопалатного парламента страны).
ТАСС 19:03
Здоровье
В Подмосковье родился младенец-богатырь
Российская газета 07:51
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма 13:15
Происшествия
СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке.
РБК 19:29
Авто
На аукцион выставили люксовые авто сына африканского диктатора
По информации Reuters, 5 автомобилей класса Luxury, принадлежавших сыну Теодорино Обианга Нгеме, будут выставлены на аукционе в Женеве 29 сентября, который организует аукционный дом Bonhams.
SpeedMe вчера в 11:31
Происшествия
На Сахалине санитарка интерната насмерть обварила ребенка в ванне
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области, по предварительной версии, ребенок погиб из-за ошибки палатной санитарки отделения милосердия дома-интерната.
Российская газета 21:36
Общество
В России вступил в силу запрет на хостелы в жилых домах
Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг, соответствующий закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
РИА Новости 17:00
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Общество
Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов
Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета вчера в 15:42
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru 21:43
Авто
Электромобиль Nissan Leaf появился в каршеринге
«Яндекс» добавил в парк каршеринговых автомобилей в Москве электромобиль Nissan Leaf. Для аренды доступны 30 хэтчбеков последнего поколения.
Коммерсантъ 09:07
Политика
Песков прокомментировал назначение Трапезникова на пост главы Элисты
«Скорее всего, имеются в виду другие государственные задачи», — ответил он на вопросы журналистов, упомянувших, что глава Калмыкии Бату Хасиков обосновал назначение Трапезникова, который был врио главы ДНР, тем, что он выполнял государственные задачи в Донбассе.
Известия 09:24
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 13:16
Происшествия
В США число жертв вейпов увеличилось до 15 человек
В Соединенных Штатах число связанных с вейпингом смертей увеличилось до 15.
Российская газета 21:19
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников
Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
Финансы
Заемщиков стали оценивать по долговой нагрузке
Выдача кредитов российскими банками и микрофинансовыми организациями (МФО) с 1 октября ограничена предельной долговой нагрузкой (ПДН) физических лиц.
РИА Новости 19:10
Авто
Прокуратура оставила оренбургских чиновников без иномарки
Как пояснили в региональной прокуратуре, в октябре прошлого года на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме на поставку автомобиля «Skoda Kodiaq» стоимостью 1,3 миллиона рублей.
Orenday.ru 02:23
Армия и оружие
США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе
Угроза со стороны России и Китая в космической сфере усиливается, заявил заместитель помощника министра обороны США Стивен Китэй.
Взгляд.ру 17:53
Происшествия
Мосгорсуд приговорил Устинова к году условно
Известия 05:30