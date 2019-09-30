Российские туристы попытались вынести чемодан с едой из отеля в Турции.

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

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