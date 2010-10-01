Путешествия
Kaluga-poisk.ruРоссийские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны
Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Происшествия
В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского
В Полтаве мужчина, которого украинские полицейские подозревают в незаконном завладении транспортным средством, взял в заложники полицейского и угрожает взорвать гранату.
Российская газета 05:08
Политика
Правительство выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю
Правительство России выделит дополнительные 1,3 млрд рублей Хабаровскому краю на покрытие выпадающих доходов.
RT на русском 05:14
Авто
Mitsubishi выводит новые Outlander и Eclipse Cross
Есть интересные новости и для России. В первом квартале 2021 года в США должен дебютировать обновленный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross.
АвтоВзгляд 04:38
Происшествия
В России задержали политолога Федора Крашенинникова
В Екатеринбурге полиция задержала политолога Федора Крашенинникова.
Lenta.ru 05:07
Общество
Создатель российской вакцины от COVID-19 объяснил ее быстрое появление
Логунов возглавил группу разработчиков НИЦЭМ, которая занималась созданием российской вакцины.
РБК 03:46
Здоровье
249 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки
В Свердловской области за сутки выявили 249 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 04:03
Здоровье
Академик РАН: около 60% россиян страдают от избыточного веса
Примерно 60% россиян имеют избыточный вес, 25% населения России страдает от ожирения, а одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил академик РАН Виктор Тутельян.
NewInform 05:02
Общество
Суд приговорил бизнесмена Кюнера к 8 годам колонии
Известия 04:38
Армия и оружие
Эксперт назвал возможные сроки создания ракетного комплекса «Баргузин»
Известия 01:42
Здоровье
На Украине за сутки резко выросло число заболевших коронавирусом
На Украине с начала эпидемии зафиксировано 60 995 случаев коронавируса, 1534 летальных, 33 172 пациента выздоровели.
Украина.ру вчера в 02:34
Общество
В российском регионе вернули часть ограничений из-за коронавируса
В Карелии вернули ограничение по численности массовых мероприятий, а также снова ввели обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион.
Lenta.ru 03:59
Футбол
«Сочи» присудили техническое поражение в матче с «Крыльями Советов»
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о решении в отношении матча 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Крыльями Советов» и «Сочи».
Чемпионат 03:59
Общество
Пригожин поручил юристам привлечь Навального к ответственности
ПолитРоссия вчера в 12:10
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 72 случая коронавируса
В Пермском крае за прошедшие сутки было выявлено 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.
ВЕТТА 04:00
Игры
В Сети появилось видео с геймплеем ремейка игры Mafia
Планируется, что Mafia: Definitive Edition официально представят в сентябре. Играть в нее можно будет также на Xbox One и PlayStation.
Evo-rus.com 03:00
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Экономика
Девальвацию в августе россиянам предрекают аналитики
Многие аналитики и экономические эксперты называют положение современной экономики России схожей с тем, которая сложилась в кризисном 1998 году.
Лезги газет вчера в 18:07
Космос
Глава NASA поздравил Китай с успешным запуском зонда к Марсу
Руководитель американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн поздравил Китай с успешным запуском первого зонда по исследованию Марса Tianwen-1.
РБК 05:12
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Политика
Дегтярев отказался общаться с «кричащими под окнами»
"Вообще тут есть, чем заняться на самом деле руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричат под окнами", - сказал Дегтярев журналистам после визита в краевую больницу.
Интерфакс 04:12
Общество
Медик во Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Медицинский работник в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией во Владимирской области, сообщил глава региона Владимир Сипягин.
RT на русском вчера в 10:27
Политика
США назначили награду в $1 млн за помощь в поимке украинских хакеров
Государственный департамент США назначил награду в размере 1 миллиона долларов за информацию, которая будет способствовать задержанию или привлечению к суду украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко, обвиняемых в участии в международной организованной преступности.
РАПСИ вчера в 10:36
Экономика
Мишустин заявил, что российская экономика сохраняет стабильность
Российская экономика сохраняет стабильность, несмотря на ситуацию с коронавирусом, об этом заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.
iReactor 05:16
Политика
Китай пообещал ответить на закрытие генконсульства страны в США
Власти Китая назвали беспрецедентным закрытие генерального консульства Китая в Хьюстоне и пообещали ответить США соответствующим образом, пишет The Hill в среду, 22 июля.
Известия вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Суд взыскал с Шепелева 7 млн рублей в пользу родителей Жанны Фриске
Родителям певицы удалось вернуть фонду весь долг, причем 7,2 млн из них должен быть выделить Шепелев, но не сделал этого.
Evo-rus.com 04:10
Происшествия
В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка из-за ссоры с его матерью
Неизвестный достал газовый пистолет. Злоумышленник сделал 2 выстрела в женщину и ее годовалую дочь.
ГЛАС.RU 04:33