Путешествия

Kaluga-poisk.ruKaluga-poisk.ruРоссийские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны

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Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.
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Российские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны

Kaluga-poisk.ru02:07

Российские туристы получат деньги за путешествия внутри страны

Первый областнойвчера в 07:42
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