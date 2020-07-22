Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.

Спорт Жуткие боссы в новом трейлере пошаговой хоррор-тактики Othercide Издательство Focus Home Interactive и студия Lightbulb Crew представили новый геймплейный трейлер Othercide, который посвятили боссам пошаговой хоррор-тактики.

Общество Володин предложил отказаться от понятия средней зарплаты в России Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выступления в нижней палате парламента предложил отказаться от термина «средняя зарплата», так как в регионах ее показатели могут отличаться в разы и не соответствовать реальным зарплатам большинства россиян. 212

Происшествия ФСБ задержала более 20 террористов в трех российских регионах ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провели масштабную спецоперацию в Москве, Новосибирске и Красноярском крае против членов международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана". 541

Космос Ученые Беларуси стали инициаторами экспериментов в космическом проекте Кстати, академическая наука страны стала еще с 2018 года и инициатором нескольких экспериментов в международном космическом проекте SIRIUS, подчеркнул в интервью БЕЛТА председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

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Политика Матвиенко выступила против переноса единого дня голосования с сентября Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что она против переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, но допускает дискуссию по этому вопросу. 3

Общество Путин пошутил над ошибшимся на 100 миллиардов топ-менеджером «Газпром нефти» Президент России Владимир Путин пошутил над топ-менеджером «Газпром нефти» Александром Дюковым, который в ходе беседы с главой государства ошибся на 100 миллиардов рублей, говоря о вложениях, необходимых Московскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). 108

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Футбол Общее собрание клубов РПЛ не поддержало увеличение лиги до 18 клубов На заседании общего собрания клубов РПЛ не было принято решение об увеличении числа участников до 18.

Армия и оружие Уничтожить войска в Крыму за 36 часов пригрозили на Украине Как заявил украинским СМИ военный эксперт Михаил Гончар, в случае начала полномасштабных боевых действий против Киева группировка российских войск в Крыму может быть уничтожена за 36 часов. 425

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