Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.

Футбол Новый чемпионат России по футболу начнется 8 августа Календарь чемпионата еще не утвержден. Но определена дата матча за Суперкубок. Он пройдет 7 августа в Москве, на армейском стадионе. 5

Общество Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер. 10

Политика Захвативший автобус в Луцке назвал цель и мотивы своего поступка Захвативший автобус в украинском городе Луцке назвал цель и мотивы своего поступка.

Авто ГАЗ получил льготный заем для выпуска нового грузовика «Валдай NEXT» Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил Горьковскому автозаводу льготный заем в размере 400 млн рублей для освоения производства нового среднетоннажного грузовика «Валдай NEXT».

Общество Суд арестовал политолога Федора Крашенинникова Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал политолога Федора Крашенинникова за оскорбление власти. 652

Экономика Оценены потери экономики России из-за самоизоляции Недельные потери России из-за самоизоляции на фоне пандемии коронавируса оцениваются в 270 миллиардов рублей в период действия федеральных ограничений с конца марта по 10 мая 2020 года.

Экономика Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции. 398

Общество Беглов подписал закон о запрете маленьких баров в жилых домах Санкт-Петербург, 23 июля 2020, 17:15 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал закон, который запрещает продавать алкоголь в заведениях площадью меньше 50 кв. метров, если они расположены в жилых домах. 48

Происшествия Мосгорсуд заявил о недопустимости давления по делу Ефремова Мосгорсуд напомнил о независимости правосудия после того, как глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил о контроле Генеральной прокуратуры над уголовным делом актера. 11

Экономика Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме. 68

Политика США потребовали закрыть консульство Китая в Хьюстоне США потребовали от Китая в течение 72 часов закрыть генконсульство в Хьюстоне. Официально это требование было направлено еще 21 июля. 302