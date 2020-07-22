Путешествия
Kaluga-poisk.ruРоссийские туристы смогут получить кэшбэк за путешествия внутри страны
Сумма кэшбэка зависит от цены тура: если стоимость от 25 до 50 тысяч рублей, то вернут 5 000, от 50 до 70 тысяч - 10 000, выше 75 тысяч - кэшбэк составит 15 000 рублей.
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