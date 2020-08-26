Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Экономика сегодня
Экономика сегодня

Российские туристы стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса

Туристические агентства в период пандемии коронавируса увеличили число транзакций на 16%, в августе активность россиян превысила прошлогодние показатели на 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Банка".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
Подробнее о событии
Народные новости

Аналитики зафиксировали повышенный интерес россиян к путешествиям

Народные новости03:45
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
ФедералПресс

Россияне стали выбирать бюджетный отдых

ФедералПресс02:44
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
REGNUM

Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии

REGNUM03:13
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08

В половине российских городов подорожала стоимость аренды комнат

Больше всего комнаты подорожали с начала года в Севастополе: с 7,8 тыс. до 9,7 тыс. руб. в месяц, то есть на 24,1%. В Сочи аренда комнат поднялась с 11,4 тыс. до 12,8 тыс. руб. — это на 12,1%. Курортные города показывают в высокий сезон прирост не только в сегменте посуточной аренды, но и долгосрочной — некоторые отдыхающие снимают жилье более чем на месяц, говорится в сообщении.
РБК04:48

Мосгорсуд признал экс-полковника Захарченко склонным к побегу

В марте 2020 года Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты Захарченко к администрации СИЗО-2, которая признала Захарченко склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов.
Известия05:58
6

Доля продаж новых корейских автомобилей в России превысила 25%

За первые 7 месяцев 2020 года россияне приобрели 187 885 новых машин корейских брендов, что позволило таким автомобилям занять долю в 25,4%. По данным отечественных аналитиков, продажи машин корейских автопроизводителей впервые обогнали реализацию моделей отечественных марок.
SpeedMe04:17
2

Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
4

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
1,2K

Оскар Кучера ушел из передачи Кудрявцевой на НТВ из-за усталости

После долгого отсутствия в телеэфире из-за заражения коронавирусом телеведущий Оскар Кучера сообщил о решении уйти с телеканала НТВ, где он на протяжении трех последних лет был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу "Звезды сошлись".
Газета.Ruвчера в 14:03
60

Белоруссия не признала нарушения воздушного пространства Литвы

24 августа, 16-й день противостояния недовольных результатами президентских выборов в Белоруссии и власти, ознаменовался задержаниями и вызовами в следственный комитет республики членов президиума оппозиционного координационного совета по передаче власти, деятельность которого официальный Минск рассматривает как попытку захвата власти.
Газета.Ruвчера в 01:26
299

Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
130