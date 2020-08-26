Российские туристы стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса
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Туристические агентства в период пандемии коронавируса увеличили число транзакций на 16%, в августе активность россиян превысила прошлогодние показатели на 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Банка".В источнике
С чего всё началось
Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом
Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
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