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Российские туристы стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса

Туристические агентства в период пандемии коронавируса увеличили число транзакций на 16%, в августе активность россиян превысила прошлогодние показатели на 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Банка".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
Подробнее о событии
REGNUM

Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии

REGNUM03:13
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30
Общественная служба новостей

Россияне стали больше путешествовать

Общественная служба новостей02:03
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
ФедералПресс

Россияне стали выбирать бюджетный отдых

ФедералПресс02:44
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08

Россиян защитят от звонков банковских мошенников

Мобильные операторы вместе с банками создадут антифрод-систему, блокирующую звонки мошенников клиентам от лица кредитных организаций, а также вызовы от злоумышленников, сделанные якобы от клиентов в финансовые учреждения.
Известия17:30
33

Феминитивы узаконили на Украине

Использование феминитивов в кадровой документации разрешили на Украине, соответствующий пункт появился в приказе министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны.
Газета.Ru02:46
87

Бюст первому президенту Татарстана открыли в Актанышском районе

Бюст первому президенту Татарстана, Герою Труда РФ, государственному советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву открыли в среду в деревне Аняково Актанышского района, сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
ТАСС03:56
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На Украине задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов

Киев, 26 августа 2020, 10:55 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге автомобиля журналистов программы «Схемы», написал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 26 августа на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM03:55

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБК04:18
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В России разработали новую зенитно-ракетную систему «Абакан»

Российские военные продемонстрировали новейший отечественный комплекс (систему) противовоздушной и противоракетной обороны «Абакан», сведения о разработке которого до настоящего момента хранились в большом секрете.
Avia.pro23 августа в 20:02
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Число сделок на первичном рынке жилья Москвы в июле уменьшилось на 9%

Более 5,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано на рынке жилой недвижимости Москвы в июле текущего года, падение по сравнению с июлем 2019 года составило 9%. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
ТАСС03:04
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Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
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Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
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