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Российские туристы стали чаще покупать путевки на фоне коронавируса

Туристические агентства в период пандемии коронавируса увеличили число транзакций на 16%, в августе активность россиян превысила прошлогодние показатели на 25%, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование "МТС Банка".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

Россияне в июле - первой половине августа стали отдыхать более бюджетно - средний чек в турагентствах снизился в пределах 44%, а количество покупок туров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости01:08
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REGNUM

Жители России стали чаще, но скромнее путешествовать на фоне пандемии

REGNUM03:13
ФедералПресс

Россияне стали выбирать бюджетный отдых

ФедералПресс02:44
Lenta.ru

Россияне стали больше путешествовать на фоне пандемии

Lenta.ru01:23
Общественная служба новостей

Россияне стали больше путешествовать

Общественная служба новостей02:03
News.ru

Эксперты выяснили, как россияне отдыхали этим летом

News.ru01:25
РЕН ТВ

Бюджетно и часто: предпочтения туристов изменились на фоне COVID-19

РЕН ТВ02:30
РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россияне отдыхали этим летом

РИА Новости01:08

Россиянам посоветовали вовремя удалять смс с конфиденциальными данными

Хранить в мобильном телефоне смс-сообщения с конфиденциальной информацией, уведомлениями от банков и паролями может быть опасно для пользователя, подобные сообщения рекомендуется своевременно удалять, чтобы не стать жертвой мошенников.
RT на русском21:31
160

Черчесов не вызвал Соболева в сборную России из-за конфликта с Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев не получил вызов в сборную России по футболу из-за конфликтной ситуации с форвардом петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой, сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
Коммерсантъвчера в 12:50
5

Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
6,1K

Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
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Казахстан договорился с Россией о поставке вакцины от коронавируса

Россия предоставит Казахстану гарантированный объем первой в мире вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующий документ подписали единый государственный дистрибьютор лекарств в Казахстане ТОО "СК-Фармация" и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), сообщает правительство республики.
РИА Новости02:17
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Ракетный комплекс «Гермес» уничтожит танки на расстоянии до 100 км

Параметры «Гермеса»: скорость полёта – 1300 м/с, масса осколочно-фугасной боевой части – 30 кг, вес ракеты в общем с контейнером – 130 кг, дальность стрельбы – 100 км. Установка может запускать не только одиночные ракеты, но и стрелять залпом.
Территория новостей01:47
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