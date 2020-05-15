Общество
КоммерсантъРоссийские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Кино
Universal сообщила о переносе премьеры фильма «Судная ночь 5»
Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 22:26 — REGNUM Кинокомпания Universal подтвердила информацию, что премьера пятого фильма франшизы «Судная ночь» перенесена на неопределённый срок.
REGNUM 15:26
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 06:25
Здоровье
Подтверждена связь между коронавирусом и загадочной болезнью детей
Как ранее писал Хайтек+, загадочная болезнь, напоминающая синдром Кавасаки, была выявлена как минимум в шести странах.
Хайтек+ 06:12
Экономика
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета 15:08
Политика
В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями
Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Политика
NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне
NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Армия и оружие
Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
Армия и оружие
Daily Express: мощь российского флота беспокоит НАТО
ПолитРоссия 04:22
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02
Здоровье
В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений
По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования.
RuNews24.ru 11:21
Политика
Иордания может начать войну с Израилем из-за земли
Как сообщает агентство «The Times of Israel», Иордания не собирается закрывать глаза на планы Тель-Авива включить в свой состав часть Западного берега реки Иордан.
ГЛАС.RU 11:02
Музыка
Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam
News.ru 09:57
Футбол
Три футболиста «Ромы» травмировались за неделю тренировок
В лазарет угодили Пау Лопес, Даниэль Фузато и Диего Перотти.
Soccer.ru 15:11
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Общество
Италия назвала дату открытия границ
Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс 21:31
Шоу-бизнес
«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание
Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Здоровье
Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя
Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.
Интерфакс 19:59
Общество
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Политика
В Совфеде объяснили решение Белоруссии закупать нефть у США
Отправка в Белоруссию На этой неделе в Белоруссию отправится первая партия американской нефти при поддержке польской компании UNIMOT.
ФАН 10:19
Здоровье
Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы КОВИД
Главный рентгенолог российской столицы Сергей Морозов эфире программы «Здоровье» рассказал о возможных симптомах тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекции.
Невские Новости 22:13
Общество
Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году
Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.
МИР 24 14:54
Космос
Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом
Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04