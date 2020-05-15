Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссийские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь

Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
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Российские туроператоры начали аннулировать туры за рубеж с вылетом в июне

ТАСС11:28

Российские туроператоры начали отмену туров на июнь

Фонтанка.Ру12:27

Июньские заграничные туры россиян будут аннулированы

Вести.Ru12:23

Российские туроператоры аннулируют туры с вылетом за границу в июне

RT на русском12:21

Туроператоры начали аннулировать июньские путевки россиян

Московский Комсомолец11:37

Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

Интерфакс11:28

Российские туроператоры начали отменять июньские туры по всем зарубежным направлениям

Эхо Москвы20:08
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Кино

Universal сообщила о переносе премьеры фильма «Судная ночь 5»

Лос-Анджелес, США, 15 мая 2020, 22:26 — REGNUM Кинокомпания Universal подтвердила информацию, что премьера пятого фильма франшизы «Судная ночь» перенесена на неопределённый срок.
REGNUM 15:26
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 06:25
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Здоровье

Подтверждена связь между коронавирусом и загадочной болезнью детей

Как ранее писал Хайтек+, загадочная болезнь, напоминающая синдром Кавасаки, была выявлена как минимум в шести странах.
Хайтек+ 06:12
Экономика

Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам

Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета 15:08
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Политика

В США пригрозили «Газпрому» жесткими санкциями

Если «Газпром» завершит строительство газопровода «Северный поток-2», то его в полной мере коснутся санкции США, которые были приняты в декабре.
Lenta.ru 08:40
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
12
Политика

NASA опровергло сообщение о нежелании включать РФ в соглашение по Луне

NASA опровергло сообщение о том, что США не хотят включать Россию в соглашение по освоению Луны.
Известия 20:46
6
Общество

Минобрнауки отреагировало на письмо студентов МГУ о домогательствах

REGNUM 15:29
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
5
Армия и оружие

Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта

Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
3
Общество

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Армия и оружие

Daily Express: мощь российского флота беспокоит НАТО

ПолитРоссия 04:22
Фигурное катание

Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко

Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
2
Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02
17
Здоровье

В Алтайском крае пока решили не ослаблять режим ограничений

По словам Ирины Пащенко, занимающей пост руководителя Управления Роспотребнадзора по региону, жители края в майские праздники нарушали требования режима самоизоляции и социального дистанцирования.
RuNews24.ru 11:21
9
Политика

Иордания может начать войну с Израилем из-за земли

Как сообщает агентство «The Times of Israel», Иордания не собирается закрывать глаза на планы Тель-Авива включить в свой состав часть Западного берега реки Иордан.
ГЛАС.RU 11:02
9
Музыка

Грета Тунберг появилась в новом клипе Pearl Jam

News.ru 09:57
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Футбол

Три футболиста «Ромы» травмировались за неделю тренировок

В лазарет угодили Пау Лопес, Даниэль Фузато и Диего Перотти.
Soccer.ru 15:11
Игры

Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая

Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
7
Общество

Италия назвала дату открытия границ

Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.
Интерфакс 21:31
Шоу-бизнес

«Мой Дени»: возлюбленная сына Орбакайте сделала трогательное признание

Пара встречается около двух лет, Дени уже познакомил возлюбленную со своей семьей, в том числе, и со знаменитой бабушкой.
7Дней.ру вчера в 04:00
Здоровье

Макрон выслушал гневные тирады медсестер при посещении госпиталя

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден выслушать в пятницу во время посещения в Париже госпиталя Питье-Сальпетрьер резкую критику двух медсестер из-за отношения государства к здравоохранению, сообщил телеканал BFMTV.
Интерфакс 19:59
Общество

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.
РИА Новости 20:55
9
Общество

Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
71
Политика

В Совфеде объяснили решение Белоруссии закупать нефть у США

Отправка в Белоруссию На этой неделе в Белоруссию отправится первая партия американской нефти при поддержке польской компании UNIMOT.
ФАН 10:19
3
Здоровье

Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы КОВИД

Главный рентгенолог российской столицы Сергей Морозов эфире программы «Здоровье» рассказал о возможных симптомах тяжелой формы заболевания коронавирусной инфекции.
Невские Новости 22:13
Общество

Многие вузы России отказались от госэкзамена в этом году

Многие российские вузы приняли решение в этом году отказаться от выпускных экзаменов в связи с коронавирусом, сообщает ТАСС.
МИР 24 14:54
2
Космос

Лазерный ровер исследует на Луне кратеры с водяным льдом

Новый лазерный ровер исследует Луну. Об этом рассказали представители NASA, сообщил «Ридус».
Телеканал 360° 10:04
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