с чего всё началось

Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, передает "Вестник АТОР". "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 506

Шоу-бизнес Асмус подтвердила, что является инициатором развода Актриса сообщила, что самостоятельно приняла решение о разводе, так как она уверена, что каждый из супругов должен работать над отношениями. 2

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 102

Авто Mazda представит турбированную Mazda 3 в августе Ранее сообщалось, что турбированный мотор может получить как седан, так и хэтчбек Mazda 3. Вероятно, речь идет о 2,5-литровом агрегате с турбонаддувом от Mazda6, CX-5 и CX-9, который развивает 250 л.с. мощности. 1

Общество Минтруд не поддержал предложение о выплатах на детей 16 и 17 лет Минтруд России не поддержал идею распространить единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей 16 и 17 лет, рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова Ранее глава государства Владимир Путин предложил выплачивать по пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет, а также выплатить единоразово десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. 5,1K

Общество Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности. 24

Общество Врач оценил риск заражения коронавирусом на курорте Крымский врач Антон Эльстер, лечивший первого пациента с коронавирусом на полуострове, проанализировал вероятность заболеть COVID-19 на курорте. 66

Экономика Бизнес получит субсидии на приобретение средств дезинфекции Размер субсидии составит первоначальные 15 тыс. руб. и текущие расходы, рассчитываемые по количеству работников в мае 2020 г – по 6,5 тыс. руб. на каждого.

Происшествия В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области. 171

Общество В ЦИК поступило более 100 жалоб на принуждение к голосованию На 27 июня в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 105 обращений по поводу возможного принуждения к голосованию по поправкам в Конституцию и использования админресурса, сообщила ее председатель Элла Памфилова. 644

Общество Гастроэнтеролог развеял мифы о чае Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Об этом сообщают "Аргументы и факты". 1

Наука Способ уничтожения коронавируса за 25 секунд обнаружили Специалисты бостонского университета при поддержке компании Signify выявили способ быстрого и эффективного уничтожения коронавируса нового типа. 315

Футбол Гончаренко разрешили руководить ЦСКА со скамейки запасных в матче с «Динамо» Журналист Вячеслав Короткин рассказал, кто будет руководить ЦСКА в матче 24-го тура РПЛ против «Динамо».