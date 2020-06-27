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ТАССТАССРоссийские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, передает "Вестник АТОР". "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
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с чего всё началось
В связи с неопределенностью с датами снятия ограничений туроператоры аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле, сообщается на сайте
 Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ07:27

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Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

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РБК10:38

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