Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, передает "Вестник АТОР". "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

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