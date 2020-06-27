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ТАССТАССРоссийские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Российские туроператоры сообщают об отмене июльских туров за рубеж, передает "Вестник АТОР". "Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
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Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

Интерфакс14:00

Ряд туроператоров в России отменят июльские туры за рубеж

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Крупные туроператоры отменяют туры за рубеж в июле

Эхо Москвы09:10

Российские туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

РБК10:38

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

ТАСС08:41

Туроператоры стали отменять заграничные туры на июль

Телеканал 360°12:16

Туроператоры начали отменять июльские туры за рубеж

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