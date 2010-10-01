Экономика
RT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Армия и оружие
НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Здоровье
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Армия и оружие
Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии
Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
В ЦИК России составили проект процедуры голосования по Конституции
Центризбирком России разработал проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем
Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Общество
В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд
Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Единоборства
Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что провел тренировочный поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает «Российская газета».
Общество
В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
Финансы
Падение индекса РТС превысило 7%
Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Армия и оружие
Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Политика
Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии
Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Шоу-бизнес
Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание
В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.