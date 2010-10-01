Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

РЕН ТВ07:31

Подсчитаны убытки российских туроператоров из-за коронавируса

Профиль06:57

РСТ просит Минэкономразвития оказать поддержку туроператорам в связи с «закрытием» ряда направлений

RATA-news00:55

Коронавирус меняет правила игры и компенсаций в российском туризме

Экономика сегодня04:52

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Вести.Ru02:38

Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Взгляд.ру02:31

Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

RT на русском06:46
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Армия и оружие

НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии

«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
Компания 06:20
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии

Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.
Известия 03:03
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Политика

В ЦИК России составили проект процедуры голосования по Конституции

Центризбирком России разработал проект порядка проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Татар-информ 05:37
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Общество

В России предложили ликвидировать Пенсионный фонд

Авторы инициативы собирают подписи под петицией На сайте "Российской общественной инициативы" появилась петиция с требованием ликвидировать ПФР как "ненужную структуру, которая только вредит государству".
АМИТЕЛ вчера в 23:52
Армия и оружие

Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
ПолитРоссия 05:39
Единоборства

Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что провел тренировочный поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает «Российская газета».
Инвест-Форсайт 07:24
Общество

В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
REGNUM вчера в 01:00
Финансы

Падение индекса РТС превысило 7%

Индекс РТС обвалился на 7,68% до 1279,74 пункта по состоянию на 12:30 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 04:56
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Армия и оружие

Шойгу сообщил об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.
Газета.Ru 07:48
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Ведомости 07:06
Политика

Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии

Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
iReactor 07:39
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
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