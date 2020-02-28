Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Армия и оружие Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.

Экономика Силуанов объяснил падение рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Экономика Коронавирус принес в Китай рецессию Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.

Армия и оружие В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск» Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.

Игры Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.

Общество Запуск 5G в России отложат на два года 5G-сети, которые по нацпрограмме "Цифровая экономика" предполагалось развернуть в 10 российских городах-миллионниках к 2022 году, могут быть запущены на два года позже.

Общество В Италии от коронавируса скончался 21 человек В Италии число заболевших коронавирусом превысило 800 человек, скончался 21 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.