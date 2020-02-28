Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

АБН08:04

Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Взгляд.ру02:31

Подсчитаны убытки российских туроператоров из-за коронавируса

Профиль06:57

Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

RT на русском06:46

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Вести.Ru02:38

Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

РЕН ТВ07:31

РСТ просит Минэкономразвития оказать поддержку туроператорам в связи с «закрытием» ряда направлений

RATA-news00:55
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:06, Ашберн
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Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Газета.Ru 12:59
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В Астраханской области разбился вертолёт

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Лионский вокзал в Париже эвакуировали из-за пожара по соседству

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В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
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Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой

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Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
RT на русском 13:50
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Под налог на роскошь подпали новые машины

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Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
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Армия и оружие

Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу

Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Газета.Ru 13:26
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За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму на 4 года. Соответствующее предложение внес в Госдуму Павел Крашенинников.
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После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
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Вести.Ru 11:41
Армия и оружие

В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»

Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
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Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

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РПЦ попросила власти Петербурга передать ей часовню Спаса на Крови

Газета.Ru 11:32
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Второй состав ФК «Тамбов» крупно проиграл в финале Олимп-Кубка ФНЛ

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В волосах ГОлунова были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества кокаин, фенилпентан и мефедрон.
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Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае

Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сказал, что рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп хорошо обнимается.
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Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы

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Запуск 5G в России отложат на два года

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РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть чемпионата

В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены».
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Мойте руки и носите маски! Коронавирус стремительно распространяется по миру

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло 83,3 тыс человек. Подавляющее большинство из них в Китае.
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В Италии число заболевших коронавирусом превысило 800 человек, скончался 21 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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Песков назвал даты возможной встречи Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что личная встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти пятого или шестого марта.
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