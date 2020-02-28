Экономика
RT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Политика
Зеленский созывает внеочередное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.
Общество
В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус
Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Общество
Бабушке мальчика, обратившегося к Путину, помогут с опекой
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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Экономика
Силуанов объяснил падение рубля
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Авто
Под налог на роскошь подпали новые машины
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Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Политика
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
За нарушения при голосовании по Конституции хотят сажать в тюрьму на 4 года. Соответствующее предложение внес в Госдуму Павел Крашенинников.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Экономика
Коронавирус принес в Китай рецессию
Только на провинцию Хубэй, находящуюся в центре эпидемии коронавируса, приходится более 4% ВВП Китая.
Армия и оружие
В Средиземное море вошел большой десантный корабль ВМФ РФ «Орск»
Вслед за двумя российскими фрегатами, оснащенными крылатыми ракетами "Калибр", в пятницу в Средиземное море вошел большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота "Орск", сообщили стамбульские информационные сайты, публикующие фотографии его прохождения через Босфор.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Футбол
Второй состав ФК «Тамбов» крупно проиграл в финале Олимп-Кубка ФНЛ
ФК «Тамбов» в финальном матче Олимп-Кубка ФНЛ с «Химками» сыграл не основным составом.
Происшествия
На волосах Голунова экспертиза нашла следы наркотиков
В волосах ГОлунова были обнаружены сильнодействующие наркотические вещества кокаин, фенилпентан и мефедрон.
Игры
Из-за коронавируса игру «Plague Inc.» запретили к продажам в Китае
Студия продолжает объяснять, что неясно, связано ли удаление «Plague Inc.» с продолжающейся вспышкой коронавируса, которая присутствует в Китае, в связи с повествованием игры о распространении смертельной глобальной болезни по всему миру.
Футбол
Хосеп Гвардьола: «Люблю обниматься. Но не так, как Клопп»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сказал, что рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп хорошо обнимается.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Общество
Запуск 5G в России отложат на два года
5G-сети, которые по нацпрограмме "Цифровая экономика" предполагалось развернуть в 10 российских городах-миллионниках к 2022 году, могут быть запущены на два года позже.
Футбол
РПЛ. «Крылья Советов» и «Оренбург» откроют вторую часть чемпионата
В стартовом матче 20-го тура РПЛ «Крылья Советов» примут «Оренбург» на поле «Самара Арены».
Здоровье
Мойте руки и носите маски! Коронавирус стремительно распространяется по миру
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло 83,3 тыс человек. Подавляющее большинство из них в Китае.
Общество
В Италии от коронавируса скончался 21 человек
В Италии число заболевших коронавирусом превысило 800 человек, скончался 21 человек, сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Политика
Песков назвал даты возможной встречи Путина и Эрдогана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что личная встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может пройти пятого или шестого марта.