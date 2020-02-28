Экономика
RT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Общество
В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Политика
Клишас рассказал, как в Конституции будут изложены тезисы о Боге
Тезисы о Боге будут изложены в отдельной статье третьей главы Конституции, но принцип светского государства останется в Основном законе, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Конституцию, сенатор Андрей Клишас.
Армия и оружие
Вице-адмирал Украины заявил об отсутствии шансов у РФ «взять» Одессу
Вице-адмирал убежден, что успех Украины в обороне своего побережья возможен при восстановлении системы наблюдения и планомерного наращивания военных сил.
Армия и оружие
Два фрегата ЧФ с «Калибрами» прошли через Босфор
Российские фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович", вооруженные крылатыми ракетами "Калибр", прошли через пролив Босфор в направлении Средиземного моря.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
Из Москвы депортируют 88 иностранцев, нарушивших режим изоляции после прилета из Китая, пишет РБК со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Общество
Бабушке попросившего о помощи Путина детдомовца помогут оформить опеку
Бабушке мальчика, который обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, помогут в оформлении опеки над внуком.
Здоровье
Коронавирус: последние новости 28 февраля огорчают
Новости о коронавирусе в мире на 28 февраля 2020 года по-прежнему не радуют.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Самолёт-разведчик США попал под лазер эсминца КНР в Тихом океане
Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Общество
ВОЗ оценивает риск распространения коронавируса как очень высокий
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск распространения нового типа коронавируса как очень высокий.
Армия и оружие
Празднующие захват сирийского города боевики попали на видео
Общество
Канада перестанет платить за охрану принца Гарри и Меган Маркл
Канада в скором времени перестанет платить за охрану принца Гарри и его жены Меган Маркл, сообщает телеканал CTV со ссылкой на министерство общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям страны.
Общество
В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Общество
Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову
Налоговая служба США инициировала судебные слушания в отношении основателя, акционера и председателя совета директоров Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Единоборства
Емельяненко о спарринге с Кадыровым: Бил жестко с обеих рук
Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко на своей странице в Instagram поделился фотографиями и прокомментировал тренировочный поединок против Рамзана Кадырова.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Армия и оружие
Пять истребителей НАТО не смогли перехватить российский Ту-95
26 февраля в районе Норвежского моря пять натовских истребителей пытались обнаружить российский бомбардировщик.
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год
Правительство ранее пересмотрело прогноз среднегодового курса рубля на 2020 год в сторону укрепления — до 63,9 руб. за доллар с 65,7 руб.
Авто
В сети появились «живые» фото нового Volkswagen Polo для России
В сети появились первые "живые" фото нового Volkswagen Polo, облик и интерьер которого рассекретили накануне.