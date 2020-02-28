Экономика
RT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса
Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Общество
«Триколор» прекращает вещание каналов «Ред Медиа» с 1 марта
Оператор платного ТВ «Триколор» с 1 марта останавливает вещание телеканалов, дистрибуцией которых занимается «Ред Медиа» («Газпром-медиа»).
Политика
Турция настаивает на отводе сирийских войск в Идлибе
Турция на переговорах с Россией по Идлибу настаивала на устойчивом перемирии и отводе Сирийской арабской армии (САА) за границы зоны деэскалации.
Политика
Кремль сообщил о проработке встречи Путина и Эрдогана
Возможность встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 5 или 6 марта прорабатывается.
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Армия и оружие
ВС Турции поразили свыше 200 целей сирийской армии в Идлибе
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что ВВС и артиллерия республики поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих правительственным войскам Сирии.
Шоу-бизнес
Стала известна реакция Меган Маркл на запрет использовать бренд Royal
Ходят слухи, что Меган уверена, будто на королеву сильно давят, вынуждая ее идти на такие шаги в отношении пары, потому что Гарри - «известный любимец Ее величества», и некоторые просто не могут этого вынести.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Происшествия
В Астраханской области потерпел крушение вертолет
Религия
Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям
Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
Политика
Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Происшествия
Адвокат объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова
Адвокат Сергей Бадамшин объяснил наличие следов наркотиков на волосах Голунова.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Космос
Китайский аппарат изучил грунт Луны
Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери
Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
Космос
Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса
Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
Происшествия
Британец с лайнера Diamond Princess скончался от коронавируса в Японии
Гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019.
Происшествия
В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку
Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
Гаджеты
Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем
Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Футбол
«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса
"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Армия и оружие
Дипломатию Эрдогана сравнили с приставлением пистолета к собственной голове
Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
Музыка
Александр Панайотов отправится на «Евровидение-2020» от России
Футбол
Андрей Аршавин прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход форварда петербургского клуба Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.
Политика
В ГБР завершили допрос Порошенко
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Политика
«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию
Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.