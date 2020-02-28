Экономика

RT на русскомRT на русскомРоссийские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к министру экономического развития с просьбой оказать поддержку из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
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Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

АБН08:04

Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

РЕН ТВ07:31

Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Взгляд.ру02:31

Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

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Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Вести.Ru02:38

Подсчитаны убытки российских туроператоров из-за коронавируса

Профиль06:57

РСТ просит Минэкономразвития оказать поддержку туроператорам в связи с «закрытием» ряда направлений

RATA-news00:55
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Стала известна реакция Меган Маркл на запрет использовать бренд Royal

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Протоиерей Смирнов призвал верующих не повиноваться властям

Протоиерей Дмитрий Смирнов призвал прихожан не повиноваться власти, если ее решения противоречат вере.
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Баталину назначили замминистра труда и социальной защиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замсекретаря генсовета "Единой России" Ольгу Баталину заместителем министра труда и социальной защиты, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Китайский аппарат изучил грунт Луны

Аппарат «Чанъэ-4», запущенный в начале 2019 года, прислал новый массив данных о недрах спутника Земли.
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Иглесиас и Курникова выбрали имя для дочери

Энрике Иглесиас и Анна Курникова выбрали имя для новорожденной дочери, появившейся на свет в середине февраля.
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Илону Маску разрешили собирать корабли Starship в порту Лос-Анджелеса

Городской совет Лос-Анджелеса 25 февраля разрешил американской компании SpaceX долгосрочную аренду в порту Лос-Анджелеса производственных площадей для строительства космических кораблей Starship, способных долететь до Марса.
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В Рязани на выступлении Булановой зрители устроили массовую драку

Драку устроили женщины во время выступления Татьяны Булановой, которая была гостем концерта — под песню «Не плачь».
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Китайский смартфон разблокировали отрезанным пальцем

Сперва китайский смартфон отказался снимать блокировку с помощью отрезанного пальца.
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Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
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«Ливерпуль» может остаться без титула чемпиона Англии из-за коронавируса

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Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана ведет дипломатические переговоры с США, приставив пистолет к собственной голове.
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Андрей Аршавин прокомментировал переход Кокорина в «Сочи»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал переход форварда петербургского клуба Александра Кокорина в ФК «Сочи» на правах аренды.
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В ГБР завершили допрос Порошенко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) завершили допрос бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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«Левада-центр»: 65% не понимают сути поправок в Конституцию

Согласно недавнему опросу «Левада-центра», 44% респондентов выразили уверенность в том, что поправки в Основной закон вносят в интересах большинства населения.
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Шойгу рассказал об испытаниях нового гиперзвукового оружия

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