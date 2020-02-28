с чего всё началось

30 января Майя Ломидзе говорила о потерях в 500–700 млн руб. для российского выездного туризма, если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется до марта.

АТОР оценила ущерб турбизнеса от коронавируса в 27 млрд рублей

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