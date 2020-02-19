с чего всё началось

Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей. В среду, 19 февраля, стало известно о том, что российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса.

Транспорт ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Космос Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света Снимки продолжающей тускнеть Бетельгейзе были получены с помощью "Очень большого телескопа" (Very Large Telescope - VLT), оснащенным уникальным инфракрасным оборудованием - "Спектрополярометрическим высококонтрастным инструментои для исследования экзопланет" (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch instrument - SPHERE).

Происшествия При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.

Экономика Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Происшествия Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.