Общество

Piter.tvPiter.tvРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей. В среду, 19 февраля, стало известно о том, что российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
РБКвчера в 04:34

Подробнее о событии

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАССвчера в 06:55

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известиявчера в 02:15

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 24вчера в 06:17

Туроператоры оценили потери из-за запрета на въезд гражданам Китая

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Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газетавчера в 06:29

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфаксвчера в 06:55

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Транспорт

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

ГИБДД совместно с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) начала вылавливать на дорогах злостных неплательщиков штрафов за нарушение правил дорожного движения.
РБК вчера в 22:43
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Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 18 февраля в 03:56
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Звезда Бетельгейзе продолжает угрожать Земле концом света

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Комсомольская правда 17 февраля в 12:30
Происшествия

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус

Коммерсантъ вчера в 23:44
Происшествия

При стрельбе в кальянных в Германии погибли восемь человек

Восемь человек погибли и пятеро получили тяжелые ранения при стрельбе в городе Ханау в немецкой земле Гессен, сообщили в полиции.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество

Родителей тяжелобольной девочки вызвали на допрос из-за сбора средств

Следственный комитет вызвал на допрос родителей Ани Новожиловой, девочки страдающей редким генетическим заболеванием.
Readovka.ru вчера в 11:15
Биатлон

Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Француз Мартен Фуркад вновь подтвердил свой высокий класс, победив в индивидуальной гонке среди мужчин на чемпионате мира.
Газета.Ru вчера в 12:15
Экономика

Кудрин уточнил объем неисполненных расходов бюджета за 2019 год

По словам Кудрина, в Счетной палате ожидают, что правительство Михаила Мишустина в апреле представит Госдуме отчет о причинах рекордно низкого исполнения федерального бюджета за 2019 год и найдет виновных.
РИА Новости вчера в 17:28
Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости вчера в 13:01
Шоу-бизнес

Жена Диброва рассказала о его состоянии после микроинсульта

Супруга Дмитрия Диброва Полина рассказала в своем Instagram о состоянии телеведущего.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости вчера в 08:56
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 ударился о землю при взлете, есть пострадавшие

Утром в четверг, 20 февраля, самолет Ан-2 совершил экстренную посадку при взлете на аэродроме в Магадане, так как не смог набрать высоту.
Вести.Ru вчера в 20:58
Происшествия

Вылечившегося от ОРВИ китайца убили в Курской области

С 13 по 17 февраля 2020 года китаец проходил лечение в Железногорской городской больнице № 2 с подозрением на ОРВИ, после чего вылечился и был выписан.
Вести.Ru вчера в 10:30
Политика

Небензя переспорил немецкого дипломата благодаря опыту американки Супрун

Один из главных аргументов немецкого дипломата состоял в том, что премьер-министром ДНР стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.
Политическая Экспертиза вчера в 21:32
Армия и оружие

Эрдоган ответил на слова Пескова о «худшем сценарии» в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "худшем сценарии" в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 09:48
Происшествия

Пассажира рейса Магадан — Кепервеем задержали после сообщения о бомбе

Пассажир рейса "Магадан — Кепервеем" авиакомпании "ИрАэро" заявил о том, что перевозит бомбу, мужчину доставили в полицию, взрывное устройство не обнаружили, сообщает в четверг Магаданская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 23:55
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова перенесла операцию

Gazeta.SPb 18 февраля в 13:25
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

В Сети появилось видео попытки американского броневика столкнуть российский танк с дороги в Сирии.
РБК вчера в 21:00
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости вчера в 01:17
Единоборства

Кадыров в соцсетях рассказал о тренировке с Александром Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в Instagram видео совместной пробежки с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко.
Московский Комсомолец вчера в 16:56
Культура

41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат

41-й же сфокусируется на развлекательных программах и прямых эфирах, которые не требуют больших затрат на производство.
Znak.com вчера в 08:02
Общество

Из Ухани вылетел самолет с эвакуируемыми украинцами

Газета.Ru вчера в 14:04
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
Кино

Как снимался фильм «Калашников»

RT на русском 18 февраля в 12:29
Экономика

Фонду капремонта нужны деньги, чтобы отремонтировать на 206 домов больше

Дмитрий Зайцев коротко отчитался о прошлогодней работе. Планировалось отремонтировать 381 дом по 727 конструктивам.
Сахалин.Инфо вчера в 21:57
Футбол

Черышев установил рекорд для «Валенсии» в матче Лиги чемпионов

Известия 00:09
Армия и оружие

К северу от Алеппо обнаружена подземная база боевиков

Газета.Ru вчера в 22:23
Экономика

Доходы в дом: зарплаты россиян в последние 10 лет росли быстрее цен

За последнее десятилетие зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном.
Известия вчера в 16:01
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