Общество
Piter.tvРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Потери российского турбизнеса от приостановки турпотока из Китая в феврале - марте составят около 3 млрд рублей. В среду, 19 февраля, стало известно о том, что российские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).РБКвчера в 04:34
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АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию
Вечерняя Москва18 февраля в 17:59
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Армия и оружие
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41-й канал закрывает новостную программу и готовится к переходу на онлайн-формат
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