Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила
 Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ04:51

Подробнее о событии

Эксперты подсчитали выгоду для бюджета от перехода курильщиков на вейпы

РБК10:16

АТОР оценила потери турбизнеса от запрета китайцам въезжать в Россию

Вечерняя Москвавчера в 17:59

Туроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса

Интерфакс06:55

АТОР обратится к властям с просьбой о компенсации потерь туроператоров из-за коронавируса

Москва 2406:17

Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газета06:29

В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

Известия02:15

АТОР попросит органы власти компенсировать потери туроператоров РФ из-за ситуации в Китае

ТАСС06:55
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Шоу-бизнес

Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии

Пятый канал вчера в 05:11
Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Ревизор.ру 09:00
Общество

Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ

REGNUM 07:16
Игры

Desperados III выйдет летом, и в игру вернётся Док Маккой

Издательство THQ Nordic и студия Mimimi Productions объявили, что Desperados III выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC этим летом.
Игромания.ру 10:05
Армия и оружие

В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»

Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Российская газета 10:12
Политика

Жительница Донецка накричала на Зеленского и назвала его предателем

Lenta.ru 05:26
Происшествия

Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера

Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
REGNUM вчера в 02:49
Музыка

Тверичанка Полина Грознова удивила своим талантом наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале

«Вы все увидите сами - кому Валерий Меладзе будет аплодировать стоя и обернется буквально в последнюю секунду, чей голос заставил Полину Гагарину едва не съесть свой блокнот и кому из участников Баста будет свистеть, а кому - умиляться», - сказал автор сюжета.
Tverigrad.ru 09:26
Происшествия

Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Ведомости 10:09
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:28
Здоровье

Уральцев вызвали к следователю из-за сбора денег на лечение дочери

Life.ru 06:49
Общество

В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных

Как напомнили в Роструде, россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на выходной день - воскресенье.
ТАСС 05:07
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Интерфакс 09:24
Кино

Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13

Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Inc-news.ru 09:07
Общество

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Газета.Ru 09:53
Происшествия

Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый объявлен в международный розыск.
ТАСС 09:57
Авто

Toyota Camry S-Edition доступна у дилеров в России

С 19 февраля специальная серия Toyota Camry S-Edition с популярным двигателем объёмом 2,5 л и мощностью 181 л.с. доступна в официальных дилерских центрах Тойота по всей России.
SpeedMe 08:00
Общество

В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию

Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США.
РБК 04:13
Общество

СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн

Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
РБК 09:09
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Газета.Ru вчера в 07:19
Экономика

Центробанк изменит основания для блокировки счетов

ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Газета.Ru 17 февраля в 02:14
Общество

Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию

Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
BFM.ru вчера в 12:33
Музыка

Имена снявшихся в порноклипе Rammstein россиянок выложили в Сеть

ФАН 03:10
Общество

ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России

"Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.
РИА Новости 10:06
Шоу-бизнес

Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»

По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Газета.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»

Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 09:24
Происшествия

Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Газета.Ru вчера в 09:44
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное