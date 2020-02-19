с чего всё началось

В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Происшествия Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

Музыка Тверичанка Полина Грознова удивила своим талантом наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале «Вы все увидите сами - кому Валерий Меладзе будет аплодировать стоя и обернется буквально в последнюю секунду, чей голос заставил Полину Гагарину едва не съесть свой блокнот и кому из участников Баста будет свистеть, а кому - умиляться», - сказал автор сюжета.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.

Общество Социальные пенсии проиндексируют на 6,1% Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".

Общество В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных Как напомнили в Роструде, россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на выходной день - воскресенье.

Политика Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.

Кино Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13 Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.

Авто Toyota Camry S-Edition доступна у дилеров в России С 19 февраля специальная серия Toyota Camry S-Edition с популярным двигателем объёмом 2,5 л и мощностью 181 л.с. доступна в официальных дилерских центрах Тойота по всей России.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Экономика Центробанк изменит основания для блокировки счетов ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.