Экономика
Российская газетаЭксперты подсчитали убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
В феврале-марте убытки российского турбизнеса, связанные с коронавирусом, могут составить 2,8 млрд рублей. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Речь идет о введении временного запрета на въезд граждан КНР в РФ, который с 20 февраля вводит правительство России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ04:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Сегодня, 19 февраля, стало известно, что вести ток-шоу "На самом деле" вместо Дмитрия Шепелева могут предложить Тимуру Еремееву.
Игры
Desperados III выйдет летом, и в игру вернётся Док Маккой
Издательство THQ Nordic и студия Mimimi Productions объявили, что Desperados III выйдет на PlayStation 4, Xbox One и PC этим летом.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Победой французского биатлониста Мартена Фуркада завершилась индивидуальная гонка на 20 км на чемпионате мира в Италии.
Происшествия
Канада начала процесс депортации фашистского карателя Оберлендера
Власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.
Музыка
Тверичанка Полина Грознова удивила своим талантом наставников шоу «Голос. Дети» на Первом канале
«Вы все увидите сами - кому Валерий Меладзе будет аплодировать стоя и обернется буквально в последнюю секунду, чей голос заставил Полину Гагарину едва не съесть свой блокнот и кому из участников Баста будет свистеть, а кому - умиляться», - сказал автор сюжета.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в офисах компании проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Роструде рассказали о порядке оплаты дополнительных выходных
Как напомнили в Роструде, россиян ожидают длинные выходные с 22 по 24 февраля и сокращенная четырехдневная рабочая неделя с 25 по 28 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на выходной день - воскресенье.
Политика
Мишустин освободил от должности замминистра труда Петрову
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин освободил Светлану Петрову от должности заместителя министра труда и социальной защиты РФ по ее просьбе.
Кино
Фильм «Мулан» студии Disney получит рейтинг PG-13
Новая картина принадлежит к жанру лайв-экшен (ред. - снятая по мотивам анимационной картины адаптация с живыми актёрами) и будет иметь в США рейтинг PG-13, сообщает THR.
Общество
Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России
Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Морозова, обвиняемый объявлен в международный розыск.
Авто
Toyota Camry S-Edition доступна у дилеров в России
С 19 февраля специальная серия Toyota Camry S-Edition с популярным двигателем объёмом 2,5 л и мощностью 181 л.с. доступна в официальных дилерских центрах Тойота по всей России.
Общество
В США задержали мексиканца по подозрению в скрытой работе на Россию
Минюст США сообщил о задержании гражданина Мексики, которого обвиняют в скрытой работе на российские власти на территории США.
Общество
СМИ узнали о решении Батуриной продать отель в Дублине за €85 млн
Предпринимательница и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина выставила на продажу четырехзвездочный отель Morrison в Дублине, пишет The Irish Times.
Армия и оружие
В ЛНР заявили, что остановить ВСУ смог лишь патруль ОБСЕ
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) прекратили обстрел поселка Голубовское в Луганской народной республике (ЛНР) лишь после прибытия в данный район наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Экономика
Центробанк изменит основания для блокировки счетов
ЦБ России считает нужным добавить в перечень ситуацию, когда клиент отказывается от разовой операции и настаивает на закрытии банковского счета и снятии денег после того, как у банка к клиенту появились вопросы.
Общество
Гражданам Китая временно запретили въезд в Россию
Власти РФ временно запретили въезд в Россию гражданам Китая в целях туризма, работы и в частных целях.
Общество
ФСБ нашла новый источник сообщений о «минированиях» в России
"Почтовые террористы" вновь сменили сервис для массовой рассылки сообщений о "минировании" в России, теперь это немецкий Tutanota, сообщает в среду ФСБ.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке смс в пользу дочери на детском «Голосе»
По мнению Алсу, скандал вокруг накрутки голосов в пользу Микеллы разразился только из-за звездного статуса артистки.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась обнаженной в душе и пошутила по поводу «Текста»
Российская актриса Кристина Асмус снялась обнаженной в душе. Она опубликовала черно-белый снимок в своем Instagram-аккаунте.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.