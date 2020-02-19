с чего всё началось

Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.

Гаджеты У PlayStation 5 появились проблемы с памятью Согласно последней информации, компания Sony столкнулась с реальными трудностями, из-за которых будет расти цена игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. Источник пишет, что у Sony возникли проблемы, связанные со стабильными поставками оперативной и флэш-памяти для PlayStation 5. Какие именно проблемы, не уточняется, однако из-за них цена консоли должна увеличиться.

Политика Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений» Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.

Происшествия ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.

Спорт Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова 18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.

Общество Мишустин запретил китайцам въезд в Россию Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Общество ТД «Интерторг» объявлен банкротом Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области компания ООО «ТД Интерторг» (управляла закрывшимися сетями Spar и «Народная семья») объявлена банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство.

Общество Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Происшествия Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.

Происшествия Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в Ростове Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Дон на территории города.

Политика Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.