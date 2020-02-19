Общество

Вести.RuВести.RuРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса

Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.
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с чего всё началось
Потери российского турбизнеса в связи с запретом на въезд в страну для граждан Китая в феврале и марте могут составить 2,8 млрд руб., сообщили
 в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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Туроператоры попросят компенсировать потери из-за ситуации с Китаем

Российская газета06:29

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Москва 2406:17

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В АТОР подсчитали убытки в туризме из-за коронавируса

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Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
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