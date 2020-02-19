Общество
Вести.RuРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Гаджеты
У PlayStation 5 появились проблемы с памятью
Согласно последней информации, компания Sony столкнулась с реальными трудностями, из-за которых будет расти цена игровой консоли следующего поколения PlayStation 5. Источник пишет, что у Sony возникли проблемы, связанные со стабильными поставками оперативной и флэш-памяти для PlayStation 5. Какие именно проблемы, не уточняется, однако из-за них цена консоли должна увеличиться.
Происшествия
В московских дворах возьмутся за машины
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Экономика
Банк России назвал основной канал хищений денег у граждан
Больше всего денег с банковских счетов граждан мошенники похитили при покупках в интернете.
Политика
Небензя обвинил украинских чиновников в саботаже минских соглашений
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил украинских чиновников в попытках саботировать минские соглашения.
Политика
Володина насмешила идея трансляции заседаний в «места для размышлений»
Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмешили председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина своим предложением транслировать пленарные заседания ГД в "места для размышлений", чтобы парламентарии были в курсе повестки и могли немедленно вернуться в зал в случае необходимости присутствия на обсуждении важных вопросов.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Происшествия
ФСБ задержала в Москве и области семерых религиозных экстремистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на территории Москвы и Московской области семь участников международной религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат"* (запрещена в РФ) по обвинению в пропаганде экстремистской идеологии и вербовки людей.
Спорт
Тренер оправдал наезд норвежского лыжника на россиянина Большунова
18 февраля во время полуфинального спринта свободным стилем на третьем этапе «Ски Тура» Крюгер наехал на лыжу Большунова и упал перед ним, из-за чего российский спортсмен пришел к финишу четвертым, не сумев квалифицироваться в финал.
Кино
Опубликован список самых ожидаемых фильмов 2020 года
Общество
Мишустин запретил китайцам въезд в Россию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, временно запрещающее въезд в Россию гражданам Китая в связи с обострением ситуации с коронавирусом.
Общество
ТД «Интерторг» объявлен банкротом
Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области компания ООО «ТД Интерторг» (управляла закрывшимися сетями Spar и «Народная семья») объявлена банкротом, в отношении нее введено конкурсное производство.
Общество
Госдума одобрила поправки о расширении материнского капитала
Государственная дума проголосовала за поправки о материнском капитале, предложенные президентом России Владимиром Путиным в обращении к Федеральному собранию, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Происшествия
Родные охарактеризовали готовивших теракты в Керчи подростков
Близкие родственники задержанных в Керчи подростков, обвиняемых в подготовке терактов в учебных заведениях, не замечали в поведении парней ничего подозрительного или говорящего об их экстремистских наклонностях.
Общество
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте
Россиянам захотели запретить слушать музыку без наушников в транспорте.
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рыбы в Ростове
Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с контролирующими органами проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в реке Дон на территории города.
Политика
Песков оценил число предложений по поправкам к Конституции
Большое количество поправок размывало бы статус Конституции как основного закона, однако в настоящее время речь идёт только о предложениях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Эрдоган оповестил о готовности Турции начать операцию в Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что турецкая сторона после переговоров с Россией по сирийскому Идлибу осталась не удовлетворена итогами.
Кино
HBO представил первый трейлер мини-сериала «Заговор против Америки»
Телеканал HBO обнародовал первый трейлер мини-сериала «Заговор против Америки».
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Общество
Газпром покинули два члена команды Миллера
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля 2019 года Газпром покинули заместители председателя правления Александр Медведев и Валерия Голубева.
Авто
Эксперты рассказали, автомобиль с каким пробегом лучше не покупать
Учитывая, что в 2020 году подорожали даже бу автомобили, эксперты дали совет, автомобили с каким пробегом лучше всего не покупать.
Общество
Атомный ледокол «Арктика» могут сдать с неисправным двигателем
Атомный ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию со сломанным двигателем в связи с невозможностью его восстановления.