Общество
Вести.RuРоссийские туроператоры подсчитали убытки из-за коронавируса
Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.
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с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ04:51
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Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Армия и оружие
В Кремле назвали возможную операцию Турции в Сирии «худшим сценарием»
Песков отметил, что в рамках сочинских договоренностей, борьба с террористическими группами в Идлибе - обязанность Турции, однако, по его словам, операция против ВС Сирии - худший сценарий.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Биатлон
Фуркад выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону, Поршнев — 11-й
Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на 20 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики
Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Общество
Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным
В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Шоу-бизнес
Воеводина оказалась не единственной женой экс-короля Малайзии
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Шоу-бизнес
Алсу призналась в покупке голосов для дочери на шоу «Голос»
Как пояснила Алсу, "в рамках этого так называемого голосования, которое было аукционом, все участники покупали свои голоса", "потому что невозможно было отдать голос, не заплатив деньги".
Шоу-бизнес
Сын Кати Семеновой попал в реанимацию с инсультом
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Армия и оружие
Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
Фигурное катание
Аделину Сотникову прооперировали в Москве
23-летняя Аделина Сотникова пытается скрыть от фанатов факт госпитализации.
Общество
Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
Общество
В Иране из-за коронавируса умерли два человека
"Два человека преклонного возраста, у которых был выявлен коронавирус, скончались", - сказал чиновник.
Армия и оружие
Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о прибытии наблюдателей ОБСЕ после обстрела ВСУ
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась новой прической
Популярная телеведущая Анфиса Чехова обоснованно считается одной из самых эффектных женщин и вызывает неизменный интерес поклонников.