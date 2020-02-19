с чего всё началось

Средняя стоимости тура в Россию для одного туриста из КНР стоит примерно 500 долларов (без авиабилетов). В итоге только в феврале и марте российские туроператоры потеряют как минимум по 1,4 миллиарда рублей в месяц.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Общество Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Происшествия Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.

Общество Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Происшествия Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.