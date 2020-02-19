Общество
ИнтерфаксТуроператоры попросят власти РФ компенсировать убытки от коронавируса
Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.
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с чего всё началось
За два месяца ограничений на поездки граждан Китая в Россию из-за коронавируса российский туристический бизнес потеряет почти 3 млрд руб., сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).Коммерсантъ04:51
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Происшествия
Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370
Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
Культура
МТС будет ставить мюзиклы и начнет с «Шахмат»
МТС теперь будет ставить мюзиклы, сообщает «Коммерсантъ». Сотовый оператор решил инвестировать в развлекательные мероприятия.
Общество
Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки
Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.
Экономика
Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
Футбол
«Барселона» может купить Брэйтуэйта из «Леганеса»
Напомним, что по регламенту Ла Лиги, «Барселона» может купить игрока на замену выбывшему на полгода Дембеле вне трансферного окна при условии, что он является свободным агентом либо игроком из другого клуба Примеры.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Политика
Регламент Саратовской облдумы изменен под звуки сирен и крики
Менее чем за минуту до перерыва депутаты успели "обсудить и одобрить" - под сирену и крики в мегафон - законопроект Зинаиды Самсоновой ("СР") и инициативу Дмитрия Пьяных (ЛДПР).
Армия и оружие
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Общество
Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о реализации нацпроектов
Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что Владимир Путин и Александр Беглов также сегодня обсуждали сроки реализации строительства арт-парка Тучков буян на проспекте Добролюбова.
Киберспорт
Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта
Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Общество
В Иране умерли двое заражённых коронавирусом
Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.
Армия и оружие
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе
Украинские войска потеряли опорный пункт в Донбассе в результате наступления самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).
Интернет
Мобильное приложение «ВКонтакте» получило обновленный дизайн
Экономика
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Если пенсионер хочет получать пенсию на карту, то это должна быть карта "Мир", подчеркнули в ПФР.
Шоу-бизнес
Эдита Пьеха раскрыла размер своей двойной пенсии
Происшествия
Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск
Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Здоровье
В Екатеринбурге родителей болеющей СМА девочки вызвали на допрос в СК
Следственный комитет вызвал на допрос родителей пятимесячной жительницы Екатеринбурга Ани Новожиловой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
Здоровье
Врачи начали поквартирный обход для проверки прибывших из КНР граждан
В Москве в рамках контроля эпидемиологической ситуации врачи проводят поквартирный обход граждан, которые прибыли из Китая, чтобы повторно взять анализы на коронавирус.
Шоу-бизнес
Поклонники Елены Сафоновой перестали ее узнавать
Общество
Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%
Глава Министерства труда Антон Котяков заявил, что социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%, сообщает РИА "Новости".
Политика
В Кремле отреагировали на решение суда Гааги по делу ЮКОСа
Минюст анализирует решение Апелляционного суда Гааги, который ранее обязал Россию выплатить более 50 млрд долларов экс-акционерам ЮКОСа.