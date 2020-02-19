с чего всё началось

Если же направление не откроется и в летнем сезоне, потери превысят 30 млрд рублей. Ранее министерство транспорта РФ предложило компенсировать авиакомпаниям потери в размере 1,6 млрд рублей из-за ограничения полетов в Китай на фоне распространения коронавируса.

Происшествия Экс-премьер Малайзии рассказал о версиях исчезновения MH370 Ранее бывший премьер-министр Австралии Тони Эбботт заявил, что руководство Малайзии с самого начала считало, что пилот следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера совершил самоубийство, приведшее к массовой гибели людей.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Общество Украинку отказались эвакуировать из Китая из-за собаки Гражданка Украины Анастасия Зинченко не была допущена к эвакуации из КНР из-за того, что не согласилась оставить свою собаку в Китае.

Экономика Bloomberg: Гознак напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы Правительство Венесуэлы заказало у российского Гознака печать 300 млн банкнот, сообщает Bloomberg, в распоряжении которого оказалась копия контракта, подписанного еще в ноябре 2019 года.

Спорт Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".

Футбол «Барселона» может купить Брэйтуэйта из «Леганеса» Напомним, что по регламенту Ла Лиги, «Барселона» может купить игрока на замену выбывшему на полгода Дембеле вне трансферного окна при условии, что он является свободным агентом либо игроком из другого клуба Примеры.

Политика Регламент Саратовской облдумы изменен под звуки сирен и крики Менее чем за минуту до перерыва депутаты успели "обсудить и одобрить" - под сирену и крики в мегафон - законопроект Зинаиды Самсоновой ("СР") и инициативу Дмитрия Пьяных (ЛДПР).

Общество Александр Беглов рассказал Владимиру Путину о реализации нацпроектов Напомним, ранее «Петербургский дневник» сообщал о том, что Владимир Путин и Александр Беглов также сегодня обсуждали сроки реализации строительства арт-парка Тучков буян на проспекте Добролюбова.

Общество В Иране умерли двое заражённых коронавирусом Советник министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Али Реза Вахабзаде сообщил о смерти двух человек, заражённых новым типом коронавируса COVID-2019.

Происшествия Экс-директора «Адамаса» объявили в международный розыск Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего исполнительного директора ювелирной компании "Адамас" Максима Вайнберга, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Происшествия Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".