Экономика

Мой БрянскМой БрянскРоссийские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Ущерб глобальной туристической отрасли оценил в 22 млрд. долларов. К министру экономического развития Максиму Решетникову обратился российский союз туриндустрии с просьбой оказать поддержку туроператорам, которые работают на направлениях КНР, Италии и Ирана.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

РСТ просит Минэкономразвития России поддержать туроператоров

ТурДом05:30

Коронавирус меняет правила игры и компенсаций в российском туризме

Экономика сегодня04:52

РСТ просит Минэкономразвития оказать поддержку туроператорам в связи с «закрытием» ряда направлений

RATA-news00:55

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Мой Брянск04:14

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Вести.Ru02:38

Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Взгляд.ру02:31

Туроператорам грозит банкротство при отсутствии господдержки – РСТ

Welcometimes.ru04:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Здоровье

В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса

В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
NewInform вчера в 08:08
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30 человек

От авиаударов сирийских военных по объектам в провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, сообщил губернатор находящейся на границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Anadolu.
Газета.Ru 01:42
Общество

В Петербурге прекратят крупномасштабное жилищное строительство

Крупномасштабное жилищное строительство скоро прекратится в Петербурге, поскольку город ждут дорожно-строительные изменения.
Мойка78 04:36
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
ТАСС Спорт 26 февраля в 11:59
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Армия и оружие

Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии

Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес

Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы

Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Московский Комсомолец 02:55
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Экономика

Великобритания рекордно закупилась золотом в России

В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Lenta.ru 06:23
Общество

Исполняется 20 лет подвигу шестой роты псковских десантников

53 новости 04:31
Экономика

Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты

Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Ведомости вчера в 16:35
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
RT на русском 06:25
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг

Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.
Вечерняя Москва 05:03
Происшествия

В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу

Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
ТАСС 06:24
Спорт

Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РИА Новости 05:51
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачёвой назвал Елену Степаненко «крашеной Шапокляк»

Газета Кемерова вчера в 17:38
Армия и оружие

Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе

Борьба с террористами на своей территории - неотъемлемое право сирийской армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Российская газета 06:20
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
Происшествия

В Абакане школьники и учитель получили ожоги на уроке

В абаканской школе №20 учительница и несколько учеников 2-го класса получили ожоги от дезинфицирующей лампы, сообщает «Шанс».
RuNews24.ru 01:06
Футбол

Маминов намерен подать на «Актобе» в суд

Как стало известно «Чемпионату», Владимир Маминов намерен подать на «Актобе» в Спортивный арбитражный суд в связи с неправомерным увольнением.
Чемпионат 05:25
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 05:42
Здоровье

В Белоруссии и Литве появились первые заразившиеся коронавирусом

Первый случай заболевания коронавирусом, который вызывает новую форму пневмонии, зарегистрирован и в Белоруссии.
Shraibikus News 03:55
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News вчера в 13:42
Путешествия

Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию

Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Российская газета вчера в 02:59
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное