Экономика
Мой БрянскРоссийские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса
Ущерб глобальной туристической отрасли оценил в 22 млрд. долларов. К министру экономического развития Максиму Решетникову обратился российский союз туриндустрии с просьбой оказать поддержку туроператорам, которые работают на направлениях КНР, Италии и Ирана.
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Здоровье
В Германии составили список продуктов на случай эпидемии коронавируса
В Германии опубликовали список продуктов и вещей, необходимых на случай распространения эпидемии коронавируса и последующего карантина, передает агентство DPA.
Армия и оружие
Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30 человек
От авиаударов сирийских военных по объектам в провинции Идлиб погибли 33 турецких военнослужащих, сообщил губернатор находящейся на границе с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Anadolu.
Общество
В Петербурге прекратят крупномасштабное жилищное строительство
Крупномасштабное жилищное строительство скоро прекратится в Петербурге, поскольку город ждут дорожно-строительные изменения.
Хоккей
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Теннис
Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Армия и оружие
Украина осудила РФ и поддержала Турцию в связи с событиями в Сирии
Украина осудила действия сирийского правительства Башара Асада, а также Россию, «которая его поддерживает и придаёт ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские».
Шоу-бизнес
Наталья Водянова раскрыла детали своей свадьбы
Российская модель Наталья Водянова заявила в интервью Elle, что ее предстоящая свадьба с французским олигархом Антуаном Арно будет рассчитана на 300 гостей.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Экономика
Великобритания рекордно закупилась золотом в России
В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Экономика
Газпромбанк планирует впервые инвестировать в аэропорты
Газпромбанк может стать участником совместного предприятия, которое создают для получения в концессию аэропорта Благовещенска холдинги «Аэропорты регионов» Виктора Вексельберга и «Новапорт» Романа Троценко, банк ведет с ними переговоры.
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
В пятницу, 28 февраля, курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей, а курс евро преодолел отметку 74 рубля.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся в новом проекте Роулинг
Актеры, которые сыграли Гермиону Грейнджер, Альбуса Дамблдора и Джинни Уизли в фильмах и постановках о «Гарри Поттере», поучаствуют в проекте, посвященном новой части расширенной вселенной легендарной саги.
Происшествия
В Ульяновске суд арестовал школьника, напавшего с ножом на учительницу
Ленинский районный суд Ульяновска в пятницу арестовал подростка, напавшего с ножом на учительницу в школе 26 февраля.
Спорт
Евгений Юрченко избран президентом ВФЛА
Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачёвой назвал Елену Степаненко «крашеной Шапокляк»
Армия и оружие
Лавров напомнил о праве сирийцев бороться с террористами в Идлибе
Борьба с террористами на своей территории - неотъемлемое право сирийской армии, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Происшествия
В Абакане школьники и учитель получили ожоги на уроке
В абаканской школе №20 учительница и несколько учеников 2-го класса получили ожоги от дезинфицирующей лампы, сообщает «Шанс».
Футбол
Маминов намерен подать на «Актобе» в суд
Как стало известно «Чемпионату», Владимир Маминов намерен подать на «Актобе» в Спортивный арбитражный суд в связи с неправомерным увольнением.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Здоровье
В Белоруссии и Литве появились первые заразившиеся коронавирусом
Первый случай заболевания коронавирусом, который вызывает новую форму пневмонии, зарегистрирован и в Белоруссии.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал приостановить продажи туров в Италию
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.