Экономика

Вести.RuВести.RuРоссийские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.
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Туроператоры заявили о рисках банкротства из-за коронавируса

Взгляд.ру02:31

Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

РЕН ТВ07:31

Подсчитаны убытки российских туроператоров из-за коронавируса

Профиль06:57

Российские туроператоры не исключили банкротства из-за коронавируса

RT на русском06:46

Российские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса

Вести.Ru02:38

Российские туроператоры опасаются банкротства из-за коронавируса

АБН08:04

РСТ просит Минэкономразвития оказать поддержку туроператорам в связи с «закрытием» ряда направлений

RATA-news00:55
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Религия

В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса

У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Взгляд.ру 04:42
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

Женская драка произошла на концерте Татьяны Булановой

Газета.Ru 08:11
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Общество

АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию

«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
РБК 09:07
Политика

ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней

ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
РИА Новости 03:56
Армия и оружие

Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе

Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
HotGeo вчера в 13:39
Шоу-бизнес

Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ

Зовут девушку Анастасия Бертье, и прославилась она бюстом 11-го размера. Как утверждает сама Настя, натуральным.
Wday.ru 26 февраля в 23:26
Армия и оружие

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Комсомольская правда 08:02
Политика

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Авто

В сети появились «живые» снимки нового Volkswagen Polo для России

Как и предполагалось, новый Polo ещё более унифицирован со Skoda Rapid – сейчас он тоже представлен в кузове 5-дверного лифтбека, который расширяет возможности загрузки и разгрузки крупных грузов.
CarsWeek.ru 05:07
Шоу-бизнес

После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США

Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение

Российская газета вчера в 05:26
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Политика

На Украине собрались возродить военное ракетостроение

Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Взгляд.ру 25 февраля в 15:33
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Космос

РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска

Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
МИР 24 05:38
Космос

Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников

Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
Хайтек+ вчера в 05:21
Общество

«Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с Днём памяти 6-й роты

Празднование Масленицы в Пскове в 2020 году совпало с памятными мероприятиями, которые состоятся в городе в память о подвиге десантников 6-й роты.
REGNUM 06:34
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
РЕН ТВ 05:04
Футбол

В России стартует второй круг чемпионата страны по футболу

В других матчах 20-го тура «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Рубин» на выезде встретится с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Уфу», а соперником «Арсенала» станет ФК «Сочи».
Говорит Москва 02:54
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Экономика

Социальные выплаты в Чувашии проиндексируют

Напомним, 6 февраля 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев поручил внести уточнения в региональный бюджет, предусматривающие индексацию социальных выплат.
REGNUM вчера в 01:28
Футбол

Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Спорт день за днем вчера в 03:22
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Политика

Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана

Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.
REGNUM 02:10
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