Экономика
Вести.RuРоссийские туроператоры попросили господдержку из-за коронавируса
Туроператоры попросили Минэкономразвития РФ оказать поддержку отрасли: иначе возможны банкротства на российском туристическом рынке из-за коронавируса.
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Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Армия и оружие
Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Религия
В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса
У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
Общество
АТОР предупредил власти об угрозе коллапса из-за отмены туров в Италию
«Неисполнение обязательств перед множеством российских граждан может не только обернуться коллапсом на туристическом рынке, но создать угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий», — предупреждает первый вице-президент АТОР Владимир Канторович.
Политика
ЦИК предложил разрешить голосовать по Конституции в течение трех дней
ЦИК РФ предлагает разрешить гражданам голосовать по поправкам в Конституцию в течение 3 дней, если по уважительной причине они не смогут это сделать 22 апреля, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
Армия и оружие
Турецкая армия атаковала самолеты ВКС России в Идлибе
Российские самолеты и позиции армии САР подверглись обстрелу со стороны турецких военных.
Шоу-бизнес
Русская модель с бюстом 11-го размера стала звездой западных СМИ
Зовут девушку Анастасия Бертье, и прославилась она бюстом 11-го размера. Как утверждает сама Настя, натуральным.
Армия и оружие
Путин обсудил ситуацию в Идлибе с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Авто
В сети появились «живые» снимки нового Volkswagen Polo для России
Как и предполагалось, новый Polo ещё более унифицирован со Skoda Rapid – сейчас он тоже представлен в кузове 5-дверного лифтбека, который расширяет возможности загрузки и разгрузки крупных грузов.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко в колонии предъявили новое обвинение
Происшествия
В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром
Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
Политика
На Украине собрались возродить военное ракетостроение
Секретарь СНБО напомнил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины.
Космос
РАН пожалуется в ООН на систему спутников Илона Маска
Научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук Николай Самусь сообщил, что РАН намерен подать жалобу на систему спутников Илона Маска Starlink в ООН, сообщает Nation News.
Космос
Впервые на орбите прошла автономная стыковка двух спутников
Постепенно Northrop Grumman планирует вывести на орбиту флот ремонтных аппаратов, которые не только продлят срок службы спутников, но и займутся дозаправкой, техобслуживанием и роботизированной сборкой в космосе.
Общество
«Масленичный разгуляй» в Пскове совпал с Днём памяти 6-й роты
Празднование Масленицы в Пскове в 2020 году совпало с памятными мероприятиями, которые состоятся в городе в память о подвиге десантников 6-й роты.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
Футбол
В России стартует второй круг чемпионата страны по футболу
В других матчах 20-го тура «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Рубин» на выезде встретится с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Уфу», а соперником «Арсенала» станет ФК «Сочи».
Экономика
Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса
По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Экономика
Социальные выплаты в Чувашии проиндексируют
Напомним, 6 февраля 2020 года врио главы Чувашии Олег Николаев поручил внести уточнения в региональный бюджет, предусматривающие индексацию социальных выплат.
Футбол
Лэмпард может продать восемь игроков «Челси»
Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен серьезно обновить состав команды в ближайшее трансферное окно.
Авто
В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
Армия и оружие
Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море
Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
Политика
Россия временно ограничила въезд для граждан Ирана
Въезд иранских граждан на территорию России временно ограничен с 28 февраля в связи со вспышкой в Иране коронавируса COVID-19.