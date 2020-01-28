Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссийские туроператоры приостановили прием групп из Китая

Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса.
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с чего всё началось

Российские туроператоры приостанавливают прием организованных групп из Китая

Российские туроператоры с сегодняшнего дня приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).
ТАСС00:32

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Российские туроператоры приостанавливают приём групп из Китая

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РБК02:15

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