Общество
РИА НовостиРоссийские туроператоры приостановили прием групп из Китая
Туроператоры временно прекратили прием прием туристических групп из Китая, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, такое решение было принято, чтобы предотвратить распространение нового типа коронавируса.
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с чего всё началось
Российские туроператоры с сегодняшнего дня приостанавливают прием новых организованных туристических групп из Китая из-за эпидемии коронавируса в этой стране. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).ТАСС00:32
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