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Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию
МР7.ру
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Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ. Под обращением подписались 357 человек, преимущественно представителей либеральной направленности.В источнике
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С чего всё начиналось
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
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Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

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