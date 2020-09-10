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РИА Новости
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Из 50 все выжили, это были тяжелые больные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
РИА Новостивчера в 14:51
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ТК Звезда

Российские ученые нашли способ лечить COVID-19 без ИВЛ

ТК Звездавчера в 16:19
Газета.Ru

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:06
ФедералПресс

Новый прибор заменит аппараты ИВЛ в Екатеринбурге

ФедералПрессвчера в 05:40
Ведомости

В РАН рассказали о способе лечения коронавируса без ИВЛ

Ведомостивчера в 15:35
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

РИА Новостивчера в 14:51
Znak.com

В Екатеринбурге могут начать лечить от коронавируса кислородно-гелиевыми смесями

Znak.comвчера в 08:32
URA.Ru

В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID

URA.Ruвчера в 16:06

Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Сейм Литвы принял резолюцию, в котором признал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии, а ее и созданный координационный совет (КС) -- единственными законными представителями Белоруссии.
Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Коммерсантъвчера в 16:55
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Бастрыкин создал специальный отдел для борьбы с фальсификацией истории

Уголовными делами по фальсификации истории и реабилитации нацизма будет заниматься отдельная структура в Следственном комитете (СК), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
РБКвчера в 12:51
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ЕС продлил на полгода индивидуальные санкции против России

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев — до 15 марта 2021 года», — говорится в заявлении ЕС.
RT на русскомвчера в 10:32
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Суарес хочет перейти в «Атлетико»

Сам Суарес заинтересован в переходе в стан "матрасников", однако мадридскому клубу нужно продать одного из своих нападающих, чтобы удовлетворить запросы уругвайца по зарплате.
Soccer.ruвчера в 13:32

Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ruвчера в 07:22
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русскомвчера в 04:28
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Вучич сообщил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент Сербии Александар Вучич рассказал, что российский лидер Владимир Путин и глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров извинились перед ним за публикацию официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
ТАССвчера в 15:36
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новостивчера в 09:27
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

Владимир Минеев, являющийся российским бойцом в смешанных единоборствах, сумел стать чемпионом Fight Nights Global в средней весовой категории Его оппонентом был казахский спортсмен Даурен Ермеков.
Честный рейтинг букмекероввчера в 03:36
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Феттель подписал контракт с «Астон Мартин»

Себастьян Феттель, являющийся гонщиком "Формулы-1", принял решение заключить трудовой договор с командой под названием "Racing Point" Стоит отметить, что данный коллектив в скором времени будет переименован в "Астон Мартин".
Честный рейтинг букмекероввчера в 06:52