Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Из 50 все выжили, это были тяжелые больные.В источнике
С чего всё началось
Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
РИА Новостивчера в 14:51
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Znak.comвчера в 08:32