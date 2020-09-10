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РИА Новости
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Из 50 все выжили, это были тяжелые больные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
РИА Новостивчера в 14:51
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ФедералПресс

Российские ученые нашли метод лечения коронавируса без ИВЛ

ФедералПресс01:45
Фонтанка.Ру

Российские ученые придумали, как при лечении коронавируса обойтись без аппаратов ИВЛ

Фонтанка.Ру01:35
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

РИА Новостивчера в 14:51
РБК

Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ

РБК18:36
Известия

Российские ученые нашли средство обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Известия18:00
ТАСС

Российские ученые нашли способ обойтись без аппаратов ИВЛ при лечении корнавируса

ТАСС00:11
Znak.com

В Екатеринбурге могут начать лечить от коронавируса кислородно-гелиевыми смесями

Znak.comвчера в 08:32

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

Кира Ярмыш, Илья Пахомов, Владлен Лось, Георгий Албуров и Павел Зеленский на вопросы ответили, тогда как постоянно проживающая в Великобритании Марина Певчих 20 августа уклонилась от дачи объяснений.
РИА Новости03:57
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Киев прекратил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

Украинская сторона полностью прекратила подачу воды в Луганскую народную республику (ЛНР) с расположенной в районе Лисичанска Западной фильтровальной станции (ЗФС), передает РИА Новости.
Российская газета04:48
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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