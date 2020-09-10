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РИА Новости
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Из 50 все выжили, это были тяжелые больные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
РИА Новостивчера в 14:51
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RT на русском

Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

RT на русском18:39
ФедералПресс

Новый прибор заменит аппараты ИВЛ в Екатеринбурге

ФедералПрессвчера в 05:40
Газета.Ru

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:06
URA.Ru

В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID

URA.Ruвчера в 16:06
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

РИА Новостивчера в 14:51
Znak.com

В Екатеринбурге могут начать лечить от коронавируса кислородно-гелиевыми смесями

Znak.comвчера в 08:32
РБК

Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ

РБК18:36

Главный военный прокурор РФ посетил Хмеймим во время поездки в Сирию

"В ходе поездки были проведены встречи с руководством министерства обороны, органов военной юстиции сирийской стороны, а также ознакомление с организацией функционирования российской авиационной группировки", - пояснили представители российской группировки войск в Сирии.
Главный военный прокурор РФ посетил Хмеймим во время поездки в Сирию
РЕН ТВ18:08

Движение «Голос» предложило ужесточить наказания за фальсификации на выборах

В «Голосе» предложили законодателям перевести ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избиркомов), ст. 142 УК (фальсификация избирательных документов), ст. 142.1 УК (фальсификация итогов голосования) и ст. 142.2 УК (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня) в категорию тяжких преступлений.
Ведомости17:39

В Германии считают ошибочными выступления против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал ошибочными призывы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Парламентарий напомнил, что в реализации проекта участвуют многие европейские компании.
РЕН ТВ20:34

Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус9 сентября в 02:30
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Китайский космический корабль провел секретные испытания на орбите

Китайское государственное СМИ Синьхуа сообщило об успехе, экспериментальный космический корабль многоразового использования в настоящее время находится на орбите и проводит испытания.
Первый Севастопольскийвчера в 11:35
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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В правительстве Алтайского края назначен куратор социального блока

Барнаул, 10 сентября 2020, 10:23 — REGNUM В связи с добровольной отставкой заместителя председателя правительства Алтайского края Ирины Долговой, губернатор Алтайского края Виктор Томенко определился с новым руководителем социального блока в возглавляемом им правительстве.
REGNUMвчера в 03:23
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Трамп заявил, что продления крайнего срока для продажи TikTok не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать установленный срок для продажи китайского приложения TikTok, которое будет заблокировано в случае, если сделка не состоится, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:45