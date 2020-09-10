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РИА Новости
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Из 50 все выжили, это были тяжелые больные.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.
РИА Новостивчера в 14:51
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RT на русском

Учёные в России нашли аналог ИВЛ при лечении пациентов с коронавирусом

RT на русском18:39
Znak.com

В Екатеринбурге могут начать лечить от коронавируса кислородно-гелиевыми смесями

Znak.comвчера в 08:32
Газета.Ru

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении коронавируса

Газета.Ruвчера в 16:06
URA.Ru

В России нашли альтернативу аппаратам ИВЛ при лечении COVID

URA.Ruвчера в 16:06
РИА Новости

Российские ученые нашли способ обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

РИА Новостивчера в 14:51
РБК

Академик РАН сообщил о способе лечения коронавируса без аппаратов ИВЛ

РБК18:36
ФедералПресс

Новый прибор заменит аппараты ИВЛ в Екатеринбурге

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