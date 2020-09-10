Коронавирус
ИзвестияРоссийские ученые нашли средство обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19
После применения ингаляций гелий-кислородной смесью только одному из пятидесяти пациентов с COVID-19 потребовалось подключение к ИВЛ.
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с чего всё началось
Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.РИА Новости14:51
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