Лишь одному из пятидесяти пациентов с коронавирусом потребовалась искусственная вентиляция легких после ингаляций гелий-кислородной смесью, сообщил журналистам президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев.

с чего всё началось

После применения ингаляций гелий-кислородной смесью только одному из пятидесяти пациентов с COVID-19 потребовалось подключение к ИВЛ.

Российские ученые нашли средство обойтись без ИВЛ при лечении COVID-19

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