Коронавирус

Дни24Дни24Появились первые снимки коронавируса под микроскопом

Лаборатория научного центра вирусологии и биотехнологии НГУ опубликовала снимки коронавируса. Российским ученым впервые удалось получить микроскопические изображения патогена SARS-CoV-2.
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