Коронавирус
Дни24Появились первые снимки коронавируса под микроскопом
Лаборатория научного центра вирусологии и биотехнологии НГУ опубликовала снимки коронавируса. Российским ученым впервые удалось получить микроскопические изображения патогена SARS-CoV-2.
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Авто
АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тысячи автомобилей Lada Xray
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Общество
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса
Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
Шоу-бизнес
Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви
17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Армия и оружие
Около Смоленска заметили военную технику
На снимке отчетливо виден танк и артиллерийская пушка. По словам очевидцев, колонну заметили на Рославльском шоссе.
Энергетика
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть
Саудовская Аравия начала страдать от падения цен на нефть. Страна уже начала сокращать расходы бюджета текущего года.
Политика
МИД России: Украина готовит провокацию в Крыму
В ведомстве отметили, что организаторы из состава "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещена в России, экстремистская организация) готовят 3 мая "марш на Крым".
Общество
На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус
На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.
Общество
Аршавин подал в суд на Барановскую
Происшествия
На Кубани выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае выявлены два новых случая коронавирусной инфекции COVID-2019.
Энергетика
Цена нефти марки Brent упала ниже $25 за баррель
На торгах на Лондонской бирже цена нефти марки Brent преодолела психологически важный рубеж и опустилась ниже $25 за баррель.
Экономика
Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году
Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Кино
Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире
Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.
Энергетика
Федун назвал цену на нефть катастрофической
Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Общество
Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии
Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Игры
В Valve объяснили задержку Half-Life 3 «тупостью»
Основатель компании Valve Гейб Ньюэлл объяснил геймерам, почему его компания так долго не выпускала новую часть Half-Life.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Происшествия
В Москве задержан числившийся в розыске бывший член совета директоров «Транснефти» Яшечкин
Бывший член совета директоров "Транснефти" и экс-гендиректор ОАО "Евразийский" Сергей Яшечкин, находившийся в розыске, задержан в Москве.
Общество
В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом
Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.
Происшествия
В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.
Общество
В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса
Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Путина о среднем классе
Напомним, Владимир Путин заявил, что свыше 70% граждан РФ относятся к среднему классу.
Общество
Шереметьево закроет два терминала
Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Здоровье
В России расшифровали полный геном коронавируса
Российские ученые смогли расшифровать полный геном COVID-2019, сообщает ТАСС.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса.