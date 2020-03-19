Энергетика Китай намерен отказаться от российской нефти Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.

Кино Фильм с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире Популярная в прошлом лента «Заражение» за последние несколько недель стал самой просматриваемой в интернете картиной из-за увиденного в нем зрителями предсказания об опасном вирусе.

Энергетика Федун назвал цену на нефть катастрофической Цена на нефть, которая вечером 18 марта впервые за 17 лет опустилась ниже $25 за баррель, катастрофическая.

Общество Журнал Playboy перестанет выходить в печатной версии Намерение полностью прекратить выпуск печатной версии культового глянца Playboy озвучил глава Playboy Enterprises Бен Кон.

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Общество Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.

Общество В Ухане впервые не зафиксировали новых случаев заражения коронавирусом Отмечается, что восемь новых жертв скончались в течение последних суток в провинции Хубэй, при этом в Ухане не зафиксировано новых случаев заражения инфекцией.

Происшествия В Кирове подтверждены два новых случая заражения коронавирусом Число зараженных коронавирусом в Кирове увеличилось до трех, вирус выявлен у мужа женщины, которую 13 марта госпитализировали с признаками новой инфекции, а также у одного из пассажиров поезда, в которым супруги ехали из Москвы в Киров.

Общество Шереметьево закроет два терминала Аэропорт Шереметьево с 20 марта закрывает два терминала, все рейсы из них будут переведены в другие терминалы аэропорта, сообщил замгендиректора аэропорта Дмитрий Кайгородов.