Общество

РБКРБКРоссийские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБК15:42

Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Медиазона06:41

Слежка, задержания, удар локтем в лицо: полиция в Пензе пришла за группой поддержки фигурантов дела «Сети»

Дождь13:33

Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Эхо Москвы13:00

Ученые и журналисты потребовали отмены приговора по «делу Сети»

Росбалт08:45

Российские ученые в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети»

Znak.com07:20

Российские ученые и журналисты потребовали отменить приговор по делу «Сети»

Lenta.ru12:57
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Происшествия

Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке

Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
REGNUM вчера в 13:22
Армия и оружие

Военные США открыли огонь по гражданским в ходе конфликта в Сирии

RT на русском 14:20
Армия и оружие

Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии

Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
НТВ 07:26
Общество

Финская журналистка поделилась впечатлением от еды в российских школах

РИА Новости 13:34
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Общество

Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет

Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
ТАСС 05:14
Политика

Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Газета.Ru 14:59
Биатлон

Биатлон. Объявлен состав сборной Украины на смешанную эстафету на ЧМ

Bookmaker-ratings.ru 12:14
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru 07:44
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM вчера в 08:33
Экономика

«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ

"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 13:29
Футбол

Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Газета.Ru 15:17
Теннис

Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме

В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
RT на русском 14:56
Политика

Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
REGNUM 08:51
Политика

В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
iReactor 05:40
Общество

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае.
Коммерсантъ 15:18
Политика

В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Газета.Ru 10:54
Авто

Hyundai показал обновленный Solaris

Компания Hyundai представила обновленный седан Solaris для российского рынка. Модель поступит в продажу в 2020 году.
Коммерсантъ 10 февраля в 08:55
Энергетика

В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС

Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Известия 05:32
Политика

Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов

Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.
РБК 14:18
Футбол

Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»

Спорт-Экспресс 12:04
Гаджеты

Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта

Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra).
Ferra 00:05
Происшествия

В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной

Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Газета Metro 15:06
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Футбол

Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»

Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Rostov gazeta 06:31
Политика

В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости вчера в 15:32
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru 06:43
Политика

Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза

За последние два года рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза, до 35%.
Gazeta.SPb 02:20
Хоккей

Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ

Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Lenta.ru 12:42
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