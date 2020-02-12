Общество
РБКРоссийские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Происшествия
Группу молодых людей в Польше избили за разговоры на русском языке
Группу молодых людей из Украины, Белоруссии и России избили за разговоры на русском языке в Польше.
Армия и оружие
Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Общество
Минтруд упростит выдачу пособий для семей с детьми от трех до семи лет
Семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума смогут получить пособие по уходу за ребенком от трех до семи лет, подав соответствующее заявление.
Политика
Facebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Представители социальной сети Facebook заявили, что обнаружили группу фейковых аккаунтов, которые, по утверждению компании, связаны с российской военной разведкой.
Биатлон
Биатлон. Объявлен состав сборной Украины на смешанную эстафету на ЧМ
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Экономика
«Газпром» опубликовал список крупнейших должников за газ
"Газпром межрегионгаз" составил список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января 2020 года. об этом сообщается на сайте компании.
Футбол
Кокорин провел встречу с президентом «Сочи»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин провел встречу с президентом "Сочи" Борисом Ротенбергом, сообщает Sport24.
Теннис
Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Политика
В Кремле прокомментировали продажу икон с Путиным в Пулково
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал продажу икон с изображением российского лидера Владимира Путина в аэропорту Пулково в Петербурге.
Общество
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае.
Политика
В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского
Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский.
Авто
Hyundai показал обновленный Solaris
Компания Hyundai представила обновленный седан Solaris для российского рынка. Модель поступит в продажу в 2020 году.
Энергетика
В «Белнефтехиме» опровергли ограничение поставок российским АЗС
Днем ранее компания «Лукойл» сообщила, что белорусские НПЗ выполняют контрактные обязательства по поставкам не в полном объеме — из-за этого в Белоруссии были введены ограничения на продажу топлива в этой сети АЗС.
Политика
Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов
Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»
Гаджеты
Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта
Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra).
Происшествия
В петербургском торговом центре молодые люди подрались с охраной
Сотрудники охраны ТРЦ "Галерея" задержали молодых людей и отвели на охранный пункт для выяснения обстоятельств инцидента.
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Футбол
Школе футболиста Головина не дошли деньги от «Монако»
Тренер училища олимпийского резерва в городе Ленинск-Кузнецкий, где воспитывался Александр Головин, рассказал о ситуации с выплатами от футбольного клуба «Монако».
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Политика
Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза
За последние два года рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза, до 35%.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.