Общество

РБКРБКРоссийские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
Читать в источнике
Комментировать586

Подробнее о событии

Можно ли считать дело «Сети» закрытым? Комментарий Георгия Бовта

BFM.ru00:39

Ученые вступились за фигурантов дела «Сети»

Коммерсантъвчера в 16:20

Российские ученые в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети»

Znak.comвчера в 07:20

Слежка, задержания, удар локтем в лицо: полиция в Пензе пришла за группой поддержки фигурантов дела «Сети»

Дождьвчера в 13:33

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам «пензенского дела»

Эхо Москвывчера в 16:03

Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

РБКвчера в 15:42

Российские ученые выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»

Медиазонавчера в 06:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 00:58, Ашберн
Недвижимость

Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года

Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
РБК вчера в 04:28
Общество

Умер легендарный разведчик Алексей Ботян

Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
RT на русском 00:33
Происшествия

В аварии под Псковом погибли восемь украинцев

В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru вчера в 19:51
Политика

Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

РИА Новости вчера в 22:40
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Здоровье

В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса

В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Коммерсантъ вчера в 22:29
Экономика

Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения

В компаниях по добыче угля, алмазов и минеральных удобрений считают, что инициатива Минфина несет риски для отраслей, поскольку приведет к увеличению цен и сокращению инвестиций.
Газета.Ru 11 февраля в 00:57
Общество

Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты

Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Газета.Ru вчера в 13:54
Кино

В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Газета.Ru вчера в 06:43
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Интернет

Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах

Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Банки.ру вчера в 09:00
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Армия и оружие

В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе

Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
РИА Новости вчера в 23:47
Экономика

РЖД вновь выставили на продажу свой пакет энергетической ТГК-14

«Энергопромсбыт» («дочка» РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, которая владеет угольными теплоэлектростанциями в Забайкальском крае и Бурятии, следует из сообщения Российского аукционного дома.
Rambler News Service вчера в 06:06
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как можно вернуть или обменять лекарства

Роспотребнадзор напомнил о том, что вернуть или обменять товар можно в том случае, если он оказался ненадлежащего качества.
Невские Новости вчера в 22:11
Футбол

«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу

РИА Новости вчера в 13:52
Общество

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян

ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Lenta.ru 11 февраля в 15:22
Политика

В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Городовой вчера в 00:36
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
Происшествия

Стрельба на Лубянке рикошетит проверками

Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 17:06
Фигурное катание

Сизерон: Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблемы

Нева Спорт вчера в 03:45
Экономика

Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%

Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
REGNUM 11 февраля в 03:10
Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
Политика

Дядю Гуайдо арестовали при попытке провезти взрывчатку в Венесуэлу

Дядю лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хосе Маркеса арестовали при попытке провести взрывчатые вещества в Венесуэлу.
Известия вчера в 23:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта

Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
РБК вчера в 16:34
Политика

Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений

Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
RT на русском вчера в 18:11
Политика

Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.
Коммерсантъ вчера в 21:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное