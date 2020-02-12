Общество
РБКРоссийские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»
Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Российские ученые в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети»
Znak.comвчера в 07:20
Российские ученые потребовали отменить приговор фигурантам «пензенского дела»
Эхо Москвывчера в 16:03
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Продажи в новостройках Москвы упали до уровня 2017 года
Январское снижение спроса до уровня 2017 года эксперты связывают с ценовой политикой застройщиков.
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Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
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Посол РФ назвал последствия отказов россиянам во въезде в Израиль
Российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что отказы гражданам России во въезде в еврейское государство разрушают экономическую базу туризма и ослабляют связи двух стран в культурной, образовательной и научной сферах.
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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
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Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
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Минфин может увеличить налог на уголь, алмазы и минеральные удобрения
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Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
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Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Армия и оружие
В Турции заявили о «нейтрализации» 55 сирийских военных в Идлибе
Турецкая армия "нейтрализовала" еще 55 сирийских военных в Идлибе, сообщило минобороны страны.
Экономика
РЖД вновь выставили на продажу свой пакет энергетической ТГК-14
«Энергопромсбыт» («дочка» РЖД) выставила на продажу принадлежащие ей 39,81% акций ТГК-14, которая владеет угольными теплоэлектростанциями в Забайкальском крае и Бурятии, следует из сообщения Российского аукционного дома.
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как можно вернуть или обменять лекарства
Роспотребнадзор напомнил о том, что вернуть или обменять товар можно в том случае, если он оказался ненадлежащего качества.
Футбол
«Локомотив» разгромил «Аланьяспор» на клубном ЧМ по пляжному футболу
Общество
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян
ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.
Политика
В Киеве хотят обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Депутат Верховной рады Давид Арахамия заявил, что подача воды в Крым может стать преимуществом Украины в переговорах по Донбассу.
Экономика
Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума
Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Происшествия
Стрельба на Лубянке рикошетит проверками
Все, кто оказался в кабинете начальника отдела, по словам источников, как и другие сотрудники, наблюдавшие вооруженный инцидент, сразу же после него в течение нескольких часов писали объяснения, в том числе и для управления собственной безопасности ФСБ.
Фигурное катание
Сизерон: Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблемы
Экономика
Банк ВТБ опустил ставку по ипотеке ниже 8%
Минимальная ставка банка ВТБ по ипотеке снижена до 7,9% годовых с 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Политика
Дядю Гуайдо арестовали при попытке провезти взрывчатку в Венесуэлу
Дядю лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Хосе Маркеса арестовали при попытке провести взрывчатые вещества в Венесуэлу.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении Будапешта
Минобороны опубликовало архивные документы к 75-летию освобождения Будапешта от немецко-фашистских войск.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН по выполнению Минских соглашений
Российская сторона запросила Совбез ООН провести 18 февраля заседание, посвящённое анализу выполнения Минских соглашений.
Политика
Мишустин отменил около 3,6 тыс. актов СССР
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.