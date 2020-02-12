Общество

РБКРБКРоссийские ученые потребовали отменить приговор фигурантам дела «Сети»

Более 400 российских ученых и научных журналистов потребовали отменить приговор по делу «Сети», фигурантов которого приговорили к срокам от шести до 18 лет по обвинению в организации террористического сообщества и участии в нем.
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Ученые вступились за фигурантов дела «Сети»

Коммерсантъ16:20

Российские ученые в открытом письме потребовали отменить приговор по делу «Сети»

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Слежка, задержания, удар локтем в лицо: полиция в Пензе пришла за группой поддержки фигурантов дела «Сети»

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Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
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Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах.
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У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше

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Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль

Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
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РБК 22:05
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Число заболевших коронавирусом на лайнере в Японии достигло 175

Пневмония, вызванная коронавирусом COVID-2019 (название ранее дала Всемирная организация здравоохранения), обнаружена еще у 35 человек с круизного судна Diamond Princess, которое находится на двухнедельном карантине в японском порту Йокогама.
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Лидер украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия извинился за свои слова о том, что Киев мог бы возобновить подачу воды в Крым в обмен на "большое преимущество" в переговорах по Донбассу.
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На одобренный Путиным мегапроект не нашли денег

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Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
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Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов

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