Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРоссийские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Подробнее о событии

Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

RT на русском06:51

Минздрав сообщил о расшифровке генома коронавируса российскими учеными

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Российским ученым удалось расшифровать полный геном коронавируса

ТАСС06:54

Академик усомнился в искусственном происхождении нового коронавируса

РИА Новости13:52

В России полностью расшифровали геном коронавируса

Lenta.ru06:39

Минздрав РФ: Российские ученые расшифровали полный геном нового коронавируса

Агентство Москва06:33

Полный геном коронавируса впервые расшифровали в России

NewInform06:32
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:15, Ашберн
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На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 09:37
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Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
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Цена на нефть Brent выросла на 6%

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Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
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Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
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Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru 10:47
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АвтоВАЗ отзывает более тысячи автомобилей Lada Xray

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Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 17 марта в 02:38
Энергетика

Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19

Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Ведомости 05:48
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Городовой 07:38
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Происшествия

Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб

Газета.Ru 10:42
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«КиноПоиск HD» создаст сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

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Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

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РБК вчера в 17:00
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Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
РИА Новости 10:35
Общество

Путин заявил о необходимости укреплять средний класс

Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Газета.Ru вчера в 12:00
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Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
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Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Японии

Лидеры Группы семи (G7) обсудили в ходе видеоконференции возможность отмены летней Олимпиады в Токио, проведение которой запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако окончательное решение остается за премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
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Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
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Прогресс из «беты» Bleeding Edge перенесётся в финальную версию

Скорее всего, в финальный вариант Bleeding Edge перейдут и косметические предметы, полученные в бета-версии.
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СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает

Несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, заразившимся коронавирусом.
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В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
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Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
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В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
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Hyundai представил новый седан Elantra

Компания Hyundai провела онлайн-премьеру седана Elantra нового, седьмого по счету поколения.
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