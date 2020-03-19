Коронавирус
ИнтерфаксРоссийские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
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Общество
Россия перешла в режим повышенной готовности
На всей территории России начал действовать режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Врач назвал сроки завершения пандемии коронавируса
Врач Александр Мясников рассказал, когда можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом, соответствующее видео опубликовал в Telegram-канале Владимир Соловьев.
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Энергетика
Цена на российскую нефть Urals упала ниже $19
Российская нефть марки Urals с поставкой в Северо-Западную Европу на торгах 18 марта подешевела на 22% до $18,64 за баррель.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Футбол
Экс-футболист «Астон Виллы» и «Кардиффа» скончался в возрасте 35 лет
Бывший футболист "Астон Виллы", "Кардифф Сити" и молодежной сборной Англии Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщается на официальном сайте клуба из столицы Уэльса.
Общество
Путин заявил о необходимости укреплять средний класс
Президент России Владимир Путин заявил, что свыше 70% россиян относятся к среднему классу.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Лидеры G7 обсудили возможность отмены Олимпиады в Японии
Лидеры Группы семи (G7) обсудили в ходе видеоконференции возможность отмены летней Олимпиады в Токио, проведение которой запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако окончательное решение остается за премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Общество
Биолог назвала условия прекращения пандемии коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова рассказала РИА Новости о двух факторах, от которых зависит прекращение эпидемии нового коронавируса.
Игры
Прогресс из «беты» Bleeding Edge перенесётся в финальную версию
Скорее всего, в финальный вариант Bleeding Edge перейдут и косметические предметы, полученные в бета-версии.
Хоккей
СМИ сообщили, что Зайцев заразился коронавирусом. Отец хоккеиста это не подтверждает
Несколько СМИ и телеграм-каналов сообщили, что российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, заразившимся коронавирусом.
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Культура
Olsior провел рейд на канал Саши Грей на Twitch
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Политика
Путин призвал быть готовыми к любому развитию событий
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию событий в связи с распространением коронавируса.
Общество
В России выявили 52 новых случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано еще 52 больных коронавирусом, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Авто
Hyundai представил новый седан Elantra
Компания Hyundai провела онлайн-премьеру седана Elantra нового, седьмого по счету поколения.